به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، الکساندر ووچیچ رئیس‌جمهوری صربستان اعلام کرد که خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از آلمان نشان می‌دهد روابط میان آمریکا و اتحادیه اروپا به نقطه بی‌بازگشت رسیده است.

ووچیچ گفت تصمیم واشنگتن درباره کاهش حضور نظامی در آلمان، یک پیام سیاسی مهم درباره روابط میان دو قدرت بزرگ غربی دارد.

وی افزود: بدیهی است که منافع آمریکا و اتحادیه اروپا دیگر همسو نیستند و ما به نقطه بی‌بازگشت رسیده‌ایم.

به گفته رئیس‌جمهوری صربستان، تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج بخشی از نیروهای نظامی از آلمان، آغاز مرحله‌ای از تقابل تدریجی میان واشنگتن و برلین است که به‌تدریج گسترش خواهد یافت.

ووچیچ همچنین هشدار داد که اختلافات میان واشنگتن و متحدان اروپایی می‌تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد، سیاست و تجارت صربستان نیز داشته باشد.