انتقاد سناتورهای آمریکا از تصمیم ترامپ علیه آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، راجر ویکر و مایک راجرز سناتورهای جمهوری خواه مطرح در کنگره و سنای آمریکا با صدور بیانیه ای مشترک تاکید کردند: ما نسبت به تصمیم ترامپ مبنی بر خارج کردن نظامیان آمریکایی از آلمان احساس نگرانی شدید می کنیم.

در این بیانیه آمده است، آلمان به درخواست های ترامپ مبنی بر افزایش هزینه های دفاعی و همکاری با واشنگتن در جنگ علیه ایران عمل کرد. آمریکا نیز باید حضور میدانی خود را در اروپا حفظ کند.

آنها اضافه کردند، هرگونه کاهش نیروی سریع آمریکا در اروپا با خطراتی همراه است.

پیشتر شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» اعلام کرد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال برنامه‌ریزی برای خارج کردن ۵ هزار نظامی آمریکایی از خاک آلمان است.

مقامات اعلام کردند که این اقدام به دلیل نارضایتی ترامپ از سطح حمایت ناتو در تجاوز علیه ایران صورت می‌گیرد.