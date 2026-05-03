روزنامه سوئیسی: ترامپ از آلمان خشمگین است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی Neue Zürcher Zeitung گزارش داد، تصمیم اتخاذ شده مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از خاک آلمان به خشم ترامپ نسبت به سخنان مطرح شده از سوی صدراعظم این کشور مرتبط است.

در این گزارش آمده است، واکنش ترامپ به سخنان مرتس کاملا قابل پیش بینی بود. صدراعظم آلمان ترامپ را جدی نمی گیرد.

مرتس در ۲۷ آوریل گفته بود که کشورهای غربی ایران را دست کم گرفته اند و آمریکا در معرض یک درگیری طولانی مدت در خاورمیانه قرار دارد.

ان تی وی شبکه تلویزیونی آلمان نیز پیشتر گزارش داد، پنتاگون ضرب الاجل شش تا ۱۲ ماهه برای پایان روند خارج کردن نظامیان آمریکایی از آلمان تعیین کرده است.

بر اساس این گزارش، تصمیم واشنگتن مبنی بر خارج کردن نظامیان خود از آلمان باعث تشدید اختلافات میان آمریکا و این کشور می شود.

پیشتر شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» اعلام کرد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال برنامه‌ریزی برای خارج کردن ۵ هزار نظامی آمریکایی از خاک آلمان است.

مقامات اعلام کردند که این اقدام به دلیل نارضایتی ترامپ از سطح حمایت ناتو در تجاوز علیه ایران صورت می‌گیرد.