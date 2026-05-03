صحنه میزبان همایش ملی مرتع و عشایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه در نشستی به میزبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط، شهرستان صحنه به عنوان محل برگزاری همایش ملی روز مرتع، مرتع‌داران و عشایر تعیین شد.

هوشنگ زنگنه، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه، با اشاره به اهمیت این رویداد اظهار کرد: شهرستان صحنه با ظرفیت‌های طبیعی و پیشینه ارزشمند خود، در روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه میزبان این همایش ملی خواهد بود.

وی افزود: این همایش با هدف معرفی جایگاه مراتع به عنوان سرمایه‌ای ملی و بستری برای توسعه پایدار، همچنین شناسایی توانمندی‌های تولیدی عشایر و مرتع‌داران برگزار می‌شود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه ادامه داد: در این رویداد، مسئولان استانی و شهرستانی به همراه جمعی از کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و امور عشایر حضور خواهند داشت و موضوعات مهمی در این حوزه بررسی می‌شود.

زنگنه تصریح کرد: اهمیت مراتع در حفظ تنوع زیستی، تأمین خوراک دام، جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش خطر سیلاب از جمله محورهای مورد بحث در این همایش خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حاشیه این برنامه، تولیدات متنوع مرتع‌داران از جمله گیاهان دارویی و محصولات دامی معرفی شده و شرکت‌کنندگان نیز مسائل و دغدغه‌های خود را مطرح خواهند کرد.