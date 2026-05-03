اعتراض داروخانه ها به فاکتورهای شیرخشک+نامه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به شهرام‌ شعیبی، مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، شیرخشک و مکمل سازمان غذا و دارو، ضمن اعلام اعتراض انجمن و داروخانه های کشور نسبت به کاهش بلاوجه مدت تسویه فاکتورهای شیرخشک به ۶۰ روز، گفت: از آنجا که اتخاذ چنین تصمیماتی از سوی شرکت‌های توزیع شیرخشک برندهای زیرمجموعه نستله (نان و گی گز)، مغایر با بخشنامه‌ها و تفاهمات قبلی و بدون توجه به شرایط بحرانی داروخانه ها صورت گرفته، مخالفت جدی تمامی داروخانه‌های کشور و انجمن داروسازان ایران را در پی داشته است.

وی ضمن تاکید بر اجرای بخشنامه ابلاغی اداره‌کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، شیرخشک و مکمل سازمان غذا و دارو و لزوم تصحیح مدت تسویه فاکتورهای صادره اخیر به ۹۰ روز، اظهار داشت: مسئولیت تام هرگونه عوارض احتمالی و کمبود برای مردم در سطح عرضه و داروخانه ها، بر عهده شرکت‌های مذکور است و دستور عاجل برای بازگشت شرایط به شرایط پیش از جنگ رمضان مورد تقاضای جدی است.