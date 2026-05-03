به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا شیرنژاد رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران، با تشریح اقدامات این مرکز در مدیریت بحران اخیر گفت: با استفاده از تجربه رزمایش‌های ملی و هماهنگی گسترده میان نهادهای دینی، بیش از ۵۲۰ مسجد در سطح شهر تهران برای ارائه خدمات اسکان، تغذیه و امدادرسانی به مردم سازمان‌دهی شدند.

حجت‌الاسلام و المسلمین شیرنژاد در توضیح روند آماده‌سازی مساجد اظهار کرد: مجموعه فعالیت‌های دینی شهرداری تهران، با تکیه بر تجربه جنگ دوازده‌روزه و جنگ هجدهم و نوزدهم دی‌ماه و با هماهنگی کامل میان نهادهای دینی شهر تهران شامل امور مساجد، حوزه‌های علمیه، سازمان بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر مجموعه‌های همکار، توانست ظرفیت منسجمی برای خدمت‌رسانی ایجاد کند.

وی افزود: از میان حدود دو هزار مسجد فعال در سطح شهر تهران، ۵۲۰ مسجد بر اساس شاخص‌هایی همچون امکان اسکان اضطراری، قابلیت ارائه خدمات درمان سرپایی، ظرفیت تأمین آب شرب، امکان پخت غذا و توان عملیاتی، به عنوان مساجد خدمت‌رسان انتخاب و سازمان‌دهی شدند.

شیرنژاد تأکید داشت: یک ساختار هماهنگ ایجاد شد تا این مساجد بتوانند به صورت منظم، دقیق و هم‌افزا در هر موقعیت بحرانی وارد عمل شوند.

رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران با اشاره به نمونه‌ای از این خدمات گفت: در روزهای ابتدایی جنگ اخیر، مساجد منتخب توانستند برنامه پخت و توزیع روزانه سی‌وسه هزار پرس غذا برای مدافعان امنیت، نیروهای بسیج، نیروی انتظامی و خانواده‌های نیازمند را بر عهده بگیرند و این توزیع با نظم کامل در محلات انجام شد.

به گفته وی، این خدمات در کنار ظرفیت اسکان اضطراری و فعالیت‌های حمایتی، باعث ایجاد اطمینان و آرامش میان مردم شد.

شیرنژاد ادامه داد: در کنار پخت غذا، مساجدی که امکان اسکان داشتند ظرفیت خود را فعال کردند و محل اسکان موقت برای خانواده‌هایی که نیاز به فضای امن داشتند فراهم شد. همچنین گروه‌های تخصصی در این مساجد برای مدیریت شرب، تهیه غذا، رسیدگی اولیه درمانی و تأمین سایر نیازها سازمان‌دهی شدند.

رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران با قدردانی از همراهی مردم، امامان جماعت و خادمان مساجد گفت: همدلی و همراهی مردم و نهادهای دینی در این ایام باعث شد شبکه‌ای مطمئن و منسجم در محلات شکل بگیرد؛ شبکه‌ای که نقش مؤثری در آرام‌سازی فضا و اداره امور محلات داشت.

شیرنژاد در پایان اظهار داشت: این تجربه ثابت کرد که مسجد همچنان محور خدمت‌رسانی، همدلی و ساماندهی اجتماعی در محلات تهران است و با هماهنگی ایجادشده، در هر شرایطی می‌تواند نقطه اتکای مردم باشد.