به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه حسنپور، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان لرستان، با حضور الهام برنا مدیرکل کتابخانههای عمومی لرستان و جمعی از کارشناسان، از روند بازسازی و بهسازی کتابخانه مرکزی خرمآباد بازدید کرد.
ارزیابی آسیبهای وارده و اقدامات صورتگرفته برای مرمت
در جریان بازدید میدانی حسنپور، از بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی خرمآباد، میزان آسیبهای وارده در جریان حملات دشمن در جنگ رمضان و اقدامات صورتگرفته برای مرمت و آمادهسازی مجدد فضاهای کتابخانهای مورد ارزیابی قرار گرفت.
همچنین هماهنگیهای لازم برای تسریع در روند مرمت، تأمین نیازهای زیرساختی و فراهمسازی شرایط لازم برای ازسرگیری کامل خدمات این مرکز فرهنگی انجام شد.
کتابخانهها؛ نقش اثرگذار در ارتقای آگاهی عمومی و انسجام اجتماعی
سمانه حسنپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان لرستان، در این بازدید با تأکید بر اهمیت تداوم خدمات فرهنگی و نقش اثرگذار کتابخانهها در ارتقای سطح آگاهی عمومی و تقویت انسجام اجتماعی، بر حمایت همهجانبه از روند بازسازی کتابخانه مرکزی خرمآباد تأکید کرد.
کتابخانه مرکزی خرمآباد؛ مهمترین مرکز فرهنگی استان
الهام برنا، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان لرستان، در حاشیه این بازدید گفت: کتابخانه مرکزی خرمآباد یکی از مهمترین مراکز فرهنگی استان است و مجموعه کتابخانههای عمومی لرستان با جدیت، بازسازی این مرکز و بازگشت کامل آن به مدار خدمترسانی را پیگیری میکند.
تکمیل فاز دوم؛ مطالبه مهم فرهنگی استان
مدیرکل کتابخانههای عمومی لرستان افزود: تکمیل فاز دوم کتابخانه مرکزی خرمآباد نیز از مطالبات مهم فرهنگی استان است که تحقق آن میتواند نقش بسزایی در توسعه خدمات کتابخانهای و فرهنگی برای شهروندان داشته باشد.
بازدید از فاز دوم و قول مساعد برای تأمین اعتبار
در ادامه این بازدید، از پروژه فاز دوم کتابخانه مرکزی خرمآباد نیز بازدید به عمل آمد و در خصوص تکمیل این بخش، قول مساعد برای پیگیری و تأمین اعتبار لازم داده شد.
این بازدید در راستای بررسی میدانی وضعیت پروژههای فرهنگی، تسریع در روند بازسازی فضاهای آسیبدیده در جریان جنگ تحمیلی دشمن صهیونی آمریکایی و حمایت از تداوم ارائه خدمات کتابخانهای به مردم انجام شد.
