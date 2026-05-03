هزینه حمل نهاده از چابهار به اصفهان بیش از ۲ برابر شده است

فرهاد جعفریان درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تامین نهاده‌ها در استان اصفهان اظهار کرد: در شرایط فعلی نهاده‌ها به سختی بارگیری می‌شوند. به دلیل انتقال کشتی‌ها از بندر امام به بندر چابهار و کمبود ناوگان حمل‌ونقل در این بندر، رسیدن نهاده به دست مرغداران گوشتی با تاخیر مواجه شده است. به عنوان مثال هنوز ۵۰ درصد از سویایی که پیش از عید خریداری کرده‌ایم بارگیری نشده است، همچنین کرایه حمل بار از چابهار به اصفهان بیش از۲ برابر شده و هزینه حمل هر کیلو نهاده از ۲ هزار تومان به چهار هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

وی با اشاره به بحران جوجه یک‌ روزه افزود: به دلیل کاهش قابل‌ توجه قیمت جوجه در ایام جنگ، بسیاری از تولیدکنندگان، گله‌های مرغ مادر خود را حذف کرده یا وارد لک بردند. این مسئله اکنون به کمبود و افزایش شدید قیمت منجر شده است؛ به طوری که جوجه‌ای که قیمت منطقی آن ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است، امروز در ارقام بالای ۱۰۰هزار تومان معامله می‌شود. برای حل این مشکل، به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده‌ایم تا با واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار، این التهاب را کاهش دهیم.

رئیس اتحادیه مرغداران اصفهان درباره وضعیت نقدینگی مرغداری‌ها تصریح کرد: با آزادسازی نرخ ارز، سرمایه در گردش مورد نیاز مرغدار پنج تا شش رابر شده است. یک واحد ۱۰۰ هزار قطعه‌ای که پیش از این با ۱۵ میلیارد تومان اداره می‌شد، اکنون به ۴۵ تا ۵۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. مرغدار به ناچار نهاده را به صورت مدت‌دار و با سود ۴۰ تا ۵۰ درصد خریداری می‌کند که این هزینه‌ها مستقیماً روی قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد. قیمت مرغ برای ایجاد رغبت به تولید باید افزایش یابد اما نگرانیم که این افزایش، مانند بازار لبنیات و تخم‌مرغ، به کاهش مصرف خانوار و افت مجدد قیمت‌ها منجر شود.

جعفریان در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های تسویه‌حساب با کشتارگاه‌ها اشاره کرد و گفت: با فعال شدن سامانه «رهتاب» در اصفهان که اکنون با عنوان ره‌آوا به فعالیت خود ادامه می‌دهد، قرار بود پرداختی کشتارگاه‌ها کمتر از ۱۵ روز انجام شود. پیش از این سامانه، تسویه‌ها ۷۰ تا ۸۰ روز زمان می‌برد. در حال حاضر ره‌آوا مشکلی ندارد و ابزار شفافی است اما چون برخی کشتارگاه‌ها مطالبات مرغ منجمد خود را از شرکت پشتیبانی امور دام دریافت نکرده‌اند، تسویه‌حساب با مرغداران را ۲۰ تا ۲۵ روز به تعویق می‌اندازند. با این حال سامانه ره‌آوا این اهرم را به اتحادیه داده است که اگر کشتارگاهی در بازه ۱۵ روزه پول مرغدار را ندهد، معاملات روزهای بعد او متوقف شود.

وی با انتقاد از ممنوعیت صادرات خاطرنشان کرد: صادرات می‌تواند موتور محرک تولید باشد، اما در حال حاضر صادرات مرغ و حتی بوقلمون ممنوع است. با وجود اینکه مشکل چندانی در اصل تولید مرغ گوشتی نداریم، اما استمرار این رویه به تولید ضربه می‌زند.

جعفریان از برگزاری جلسه‌ای در هفته گذشته با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، حامد یزدیان نماینده مردم اصفهان، استاندار اصفهان و دیگر مسئولان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: مقرر شده است در جلسات هفته جاری، مسائل حوزه دام و طیور اصفهان به صورت ویژه و پایلوت بررسی و حل‌وفصل شود تا بتوانیم راهکارهای موفق آن را به کل کشور تعمیم دهیم. همچنین در حال مذاکره با دامداران هستیم تا با ایجاد ظرفیت‌های جدید، خودمان مستقیماً برای واردات نهاده‌ها اقدام کنیم.