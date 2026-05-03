فرماندار بوشهر: تحقق عدالت آموزشی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از معلمان در مدرسه «امید انقلاب» و مدرسه «سعادت» بوشهر،ضمن گرامیداشت یاد و خاطر قائد امت رهبر شهید و همچنین شهدای معلم و دانش‌آموز، اظهار کرد: اولین شهدای ما در کنار قائد امت رهبر شهید و عزیزمان، معلمان و دانش‌آموزان بودند و این سندی پرافتخار برای جامعه فرهنگیان محسوب می‌شود، در طول تاریخ همیشه از معلم به عنوان راهنمای بشر یاد شده و در هر دوره‌ای سندی با این عنوان در نقاط عطف تاریخ سرزمین ایران و ایرانیان ثبت می‌شود.

وی با بیان اینکه پیام‌های اخیر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور امیدبخش بوده است، افزود: رئیس جمهور به درستی فرمودند که اگر می‌بینید امروز فرزندان این سرزمین به خوبی از میهن اسلامی دفاع می‌کنند و تمام قد در برابر دشمن ایستاده‌اند این روحیه ایثار و مقاومت به برکت تعلیم و تربیت است.

فرماندار بوشهر با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در نظام آموزش و پرورش، گفت: دولت چهاردهم به شخصه به ریاست آقای دکتر پزشکیان به‌طور مستمر و جدی موضوع ساخت مدارس و تحول در حوزه آموزش را دنبال می‌کند، ایشان همواره پذیرای نظرات کارشناسان و مسئولان این حوزه هستند و این روند را به صورت هفتگی تحت رصد و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه تحول ایران بزرگ از مسیر آموزش و پرورش می‌گذرد، تصریح کرد: خدمتگزاران دولت چهاردهم به خوبی می‌دانند که اگر ایران بزرگ می‌خواهد در مسیر تحول و پیشرفت قرار گیرد باید آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت قوی داشته باشد، بر همین اساس سیاست دولت چهاردهم بر توسعه و عدالت آموزشی استوار شده است و یقیناً اجراکنندگان اصلی این سیاست شما معلمان عزیز هستید.



فرماندار بوشهر با تقدیر و تشکر از زحمات بی‌وقفه معلمان و فرهنگیان، بیان کرد: امروز امنیت عزت و اقتدار کشور مرهون مجاهدت خاموش شما معلمان است، شما هستید که نسل آینده را با فرهنگ ایثار مقاومت علم و اخلاق می‌آموزید، این حضور ارزشمند شما در مدرسه امید انقلاب نماد امید به آینده‌ای روشن برای نظام تعلیم و تربیت در شهرستان بوشهر است.

وی در پایان افزود: بی‌شک نقش‌آفرینی معلمان در هیچ مسیری از نظام تعلیم و تربیت قابل انکار نیست و ما قدردان این جایگاه رفیع خواهیم بود.