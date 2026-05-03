ایجاد دهکده گردشگری سلامت در شهرستان نیر

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری اظهار کرد: با بررسی طرح اولیه دهکده گردشگری سلامت در شهرستان نیر، اعضای کمیته فنی با این طرح موافقت کردند.

وی افزود: این پروژه یکی از تفاهمنامه‌های همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری است که آذر ماه سال گذشته برگزار شد و با پیگیری‌های انجام شده و تفاهمنامه چهارجانبه مابین استانداری اردبیل، اداره کل میراث‌فرهنگی، شرکت آب منطقه‌ای و یک شرکت بخش خصوصی روند اجرای این پروژه در حال انجام است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: دهکده سلامت در منطقه قینرجه شهرستان نیر با میزان سرمایه‌گذاری دوهزار ۲۳۹ میلیارد تومانی در زمینی به مساحت ۱۵۰هزار مترمربع و با اشتغالزایی برای ۲۵۰ نفر پیش‌بینی شده است که می‌تواند موجب توسعه گردشگری سلامت در استان باشد.

جباری همچنین با اشاره به بخش‌های مختلف این پروژه، ادامه داد: در طرح اولیه دهکده سلامت فضاهایی مانند بخش پزشکی، آبدرمانی تخصصی، فضای اقامتی، بخش آکادمی سلامت، بخش تفریحی، ورزشی و خانوادگی و بخش تغذیه و بازتوانی در نظر گرفته شده است.