حمایت ۲۷۱ میلیارد تومانی از مشاغل خانگی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد شیخی در بازدید اخیر خود از نمایشگاه مشاغل خانگی، از تخصیص سهمیه ۲۷۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به طرح تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: این اقدام، به منظور حمایت از کارآفرینی و توسعه اشتغال در استان یزد انجام می‌شود.

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده استقبال مردم از برنامه‌های حمایتی و رغبت آنها به راه‌اندازی مشاغل خانگی است.

شیخی خاطرنشان کرد: از میان هزار و ۲۴۶ نفر معرفی‌شده، تاکنون ۷۶۸ نفر موفق به دریافت تسهیلات به مبلغ ۱۵۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان شده‌اند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، بیان کرد: این تسهیلات به ویژه به منظور تقویت مشاغل خانگی و افزایش درآمد خانواده‌ها تخصیص داده شده است.

وی با بیان این که اولویت اصلی در پرداخت تسهیلات با زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است، تصریح کرد: حمایت از این گروه‌ها نه تنها به تقویت اقتصاد خانواده‌ها کمک می‌کند بلکه به توسعه پایدار جامعه نیز افزوده می‌شود.

شیخی همچنین با اشاره به تأثیرات مثبت مشاغل خانگی بر اقتصاد استان اذعان کرد که ایجاد اشتغال پایدار و منحصر به فرد، از اهداف اصلی این طرح است.

وی ادامه داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد به‌عنوان متولی اصلی، در نظر دارد با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌ای، زمینه‌های لازم برای موفقیت مشاغل خانگی را فراهم کند تا این طرح به بهترین شکل ممکن اجرا شود.