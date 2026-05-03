به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی روز یکشنبه - ١٣ اردیبهشت‌ماه – در دیدار فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و جلسه هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: جنگ تحمیلی رمضان شرایط سخت و چالش‌هایی را برای تامین کالاهای اساسی ایجاد کرد، اما با همکاری و هماهنگی همه اعضای دولت، امنیت غذایی کشور بدون کمترین خدشه و توقف تامین شد.

وی آرامش و ثبات در بازار در شرایط سخت جنگی را حاصل تلاش تولیدکنندگان و تامین کنندگان کالاهای اساسی دانست و افزود: در یک سال گذشته به ویژه در دو جنگ تحمیلی ١٢ و ۴٠ روزه با چالش‌های متفاوتی به ویژه در بخش حمل و نقل مواجه شدیم که با نگاه فرابخشی که دولت به موضوع امینت غذایی دارد، با همکاری وزارت راه و شهرسازی هیچ وقفه‌ای در این ترخیص و انتقال کالا در هیچ نقطه کشور ایجاد نشد.

وزیر جهاد کشاورزی از تلاش تولیدکنندگان و بهره‌برداران کشاورزی و شبکه حمل و نقل و توزیع کالاهای اساسی در کشور قدردانی کرد و گفت: در تمام روزهای جنگ و پس از آن، کشور هیچ لحظه با کسری یا کمبودی در کالا مواجه نشد و انباشت کالاها قابل مشاهده بود که حاصل تلاش همکاران و همکاری نزدیک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی است.

نوری بر ضرورت برنامه‌ریزی و مستندسازی تجارب و همراهی بیشتر برای حفظ امنیت غذایی در کشور تاکید کرد و افزود: با توجه به دشمنی‌های آشکار و محاصره دریایی، برای حفاظت از امنیت غذایی کشور در شرایط و موقعیت‌های مختلف جنگ، صلح و محاصره، کاملا آماده هستیم و در این راستا با هم‌اندیشی در دولت راهبردهای مسیر و خطوط انتقال و واردات کالاهای اساسی به کشور بازبینی می‌شود.