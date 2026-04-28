به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی به‌ویژه شهدای بخش کشاورزی، اظهار کرد: در دو ماه گذشته کشور با مجموعه‌ای از شرایط خاص از جمله اجرای اصلاحات اقتصادی، بازار شب عید و ماه مبارک رمضان، همچنین جنگ تحمیلی مواجه بود که هر یک می‌توانست به‌تنهایی چالش‌زا باشد، اما با لطف الهی، تدابیر اتخاذ شده و همراهی مردم، از این شرایط با موفقیت عبور کردیم.

وی با تأکید بر نقش مهم رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و حمایت‌های رئیس‌جمهوری در شرایط بحرانی و جنگ، افزود: از ماه‌ها قبل با تأکید بر افزایش تلاش‌ها در حوزه امنیت غذایی، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد و در ایام جنگ نیز با تفویض اختیارات ویژه دولت به وزارت جهاد کشاورزی و استان‌ها، هماهنگی مطلوبی میان دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور شکل گرفت که نتیجه آن پایداری در تأمین کالاهای اساسی بود.

نوری‌قزلجه با اشاره به وضعیت مطلوب تأمین کالاهای اساسی در کشور، تصریح کرد: به‌رغم فشار تحریم و شرایط جنگی، حتی یک ساعت هم وقفه‌ای در تأمین اقلام اساسی ایجاد نشد و بازار با آرامش نسبی مدیریت شد. این موفقیت حاصل تلاش هماهنگ تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، اصناف و همراهی هوشمندانه مردم بود.

وی با بیان این که بیش از ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور متکی به تولید داخلی است، تاکید کرد: سیاست اصلی وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولیدکننده داخلی است، زیرا پایداری تولید، تضمین‌کننده امنیت غذایی کشور خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به تشریح آثار اصلاح ارز ترجیحی کالاهای اساسی پرداخت و گفت: این اقدام، ضمن جلوگیری از رانت و فساد، موجب افزایش انگیزه تولید داخلی و تسهیل تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی شد. در نتیجه، در شرایطی که پیش از این تأمین ارز با مشکل مواجه بود، اکنون مسیر تأمین کالا روان‌تر شده است.

وی همچنین به موضوع قاچاق کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: با اصلاح سیاست‌های ارزی، انگیزه قاچاق به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و در بسیاری از اقلام، این پدیده شوم تقریباً از بین رفته است.

نوری‌قزلجه با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف، از ائمه جمعه خواست در فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف، به‌ویژه در حوزه آب و مواد غذایی، نقش‌آفرینی کنند و گفت: متأسفانه حدود یک‌سوم محصولات کشاورزی «از مزرعه تا سفره» به هدر می‌رود که این موضوع نیازمند عزم ملی و اقدامات فرهنگی و فنی است.

وی از راه‌اندازی طرح «روستا بازار» به‌عنوان یکی از برنامه‌های کاهش فاصله قیمت از مزرعه تا سفره خبر داد و افزود: تاکنون حدود ۶۰۰ واحد در کشور ایجاد شده و هدف‌گذاری تا پایان دولت چهاردهم برای افزایش آن به ۳ هزار واحد است تا محصولات کشاورزی با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده برسد.

وزیر جهاد کشاورزی به اهمیت و ضرورت مدیریت منابع آبی کشور اشاره کرد و گفت: ادامه روند فعلی مصرف آب می‌تواند کشور را با بحران‌های جدی‌تری مواجه کند لازم است در کنار حمایت از کشاورزان، ملاحظات فنی و زیست‌محیطی نیز به‌طور جدی رعایت شود.

وی با قدردانی از همراهی مردم، کشاورزان، اصناف و تمامی فعالان زنجیره تأمین غذا، بر تداوم تلاش‌ها برای بهبود خدمات‌رسانی و تقویت همبستگی ملی تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی درست از اقدامات دولت می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی و تقویت وحدت در کشور شود.