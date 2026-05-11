رویکرد مدبرانه در دیپلماسی کشاورزی نقش مهمی در تامین امنیت غذایی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام و المسلمین سید حسن ربان ‌در دیدار با مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور توسعه عدالت‌محور با اشاره به اینکه دشمن راهبرد تقابل را از جنگ نظامی به جنگ اقتصادی و معیشتی منتقل کرده است، اظهار کرد: مقابله با جنگ اقتصادی، نیازمند ترکیبی از تدبیر اقتصادی، انسجام مدیریتی، حمایت اجتماعی و هوشیاری رسانه‌ای است.

وی افزود: حفظ آرامش اقتصادی و صیانت از معیشت مردم، یکی از مهم‌ترین ارکان تامین ثبات داخلی و خنثی‌سازی جنگ ترکیبی دشمن محسوب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت:عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در جنگ رمضان نمونه‌ای بارز از مدیریت جهادی و تخصص محور در راستای امنیت غذایی کشور است.

ربانی، تلاش‌های این مجموعه را در خط مقدم دفاع از معیشت مردم شایسته دانست و گفت: در شرایطی که ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور به شدت به امنیت ملی گره خورده است، تلاش‌های این مجموعه در خط مقدم از معیشت مردم، شایسته و مورد حمایت مضاعف است.

نماینده ولی‌فقیه،تقویت دیپلماسی کشاورزی را به یکی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی در دوران جنگ رمضان عنوان کرد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی با هوشمندی از ظرفیت همسایگان خوب به عنوان یک سرمایه راهبردی بهره برده و توانسته است، ثبات را در یکی از حیاتی‌ترین بخش کشاورزی تضمین کند.

وی ادامه‌ داد: جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مدبرانه در حوزه دیپلماسی کشاورزی و با تکیه بر روابط راهبردی و دوستانه با کشورهای همسایه، موفق به حفظ و تقویت ثبات در این بخش حیاتی اقتصادی شده است.

ربانی در پایان حذف ارز ترجیحی را یک جراحی اقتصادی دانست و تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی یک جراحی عمیق اقتصادی و البته اقدامی لازم‌الاجرا بود و اگرچه هنوز خلأهایی وجود دارد اما باید جلوی فساد را بگیریم.