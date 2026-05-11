  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

رویکرد مدبرانه در دیپلماسی کشاورزی نقش مهمی در تامین امنیت غذایی داشت

رویکرد مدبرانه در دیپلماسی کشاورزی نقش مهمی در تامین امنیت غذایی داشت

رویکرد مدبرانه جمهوری اسلامی ایران در تقویت دیپلماسی کشاورزی با تکیه بر همکاری و تعامل با کشورهای همسایه، نقش مهمی در حفظ ثبات و تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام و المسلمین سید حسن ربان ‌در دیدار با مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور توسعه عدالت‌محور با اشاره به اینکه دشمن راهبرد تقابل را از جنگ نظامی به جنگ اقتصادی و معیشتی منتقل کرده است، اظهار کرد: مقابله با جنگ اقتصادی، نیازمند ترکیبی از تدبیر اقتصادی، انسجام مدیریتی، حمایت اجتماعی و هوشیاری رسانه‌ای است.

وی افزود: حفظ آرامش اقتصادی و صیانت از معیشت مردم، یکی از مهم‌ترین ارکان تامین ثبات داخلی و خنثی‌سازی جنگ ترکیبی دشمن محسوب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت:عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در جنگ رمضان نمونه‌ای بارز از مدیریت جهادی و تخصص محور در راستای امنیت غذایی کشور است.

ربانی، تلاش‌های این مجموعه را در خط مقدم دفاع از معیشت مردم شایسته دانست و گفت: در شرایطی که ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور به شدت به امنیت ملی گره خورده است، تلاش‌های این مجموعه در خط مقدم از معیشت مردم، شایسته و مورد حمایت مضاعف است.

نماینده ولی‌فقیه،تقویت دیپلماسی کشاورزی را به یکی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی در دوران جنگ رمضان عنوان کرد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی با هوشمندی از ظرفیت همسایگان خوب به عنوان یک سرمایه راهبردی بهره برده و توانسته است، ثبات را در یکی از حیاتی‌ترین بخش کشاورزی تضمین کند.

وی ادامه‌ داد: جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مدبرانه در حوزه دیپلماسی کشاورزی و با تکیه بر روابط راهبردی و دوستانه با کشورهای همسایه، موفق به حفظ و تقویت ثبات در این بخش حیاتی اقتصادی شده است.

ربانی در پایان حذف ارز ترجیحی را یک جراحی اقتصادی دانست و تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی یک جراحی عمیق اقتصادی و البته اقدامی لازم‌الاجرا بود و اگرچه هنوز خلأهایی وجود دارد اما باید جلوی فساد را بگیریم.

کد مطلب 6826727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها