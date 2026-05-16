سازمان منابع طبیعی کشور مکلف به اجرای طرح جنگلداری نوین است

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صبح امروز در جلسه شورای مدیران سازمان گفت: اجرای طرح جنگلداری نوین برای مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی در اسناد بالادستی و برنامه‌های دولت تکلیف قانونی دارد و سازمان منابع طبیعی موظف است آن را به‌صورت اصولی و تدریجی عملیاتی کند.

وی افزود: طرح جنگلداری نوین در مراحل ابتدایی اجرا قرار دارد و طبیعی است که در این مسیر با برخی چالش‌ها مواجه باشیم.

وی ادامه داد: برای پیشبرد بهتر طرح، لازم است نشست‌هایی با اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس، تشکل‌های مرتبط و همچنین رسانه‌ها برگزار شده تا ابعاد مختلف این طرح، اهداف، الزامات و شیوه اجرای آن به‌طور شفاف تبیین شود.

افلاطونی تاکید کرد: همراهی مجلس، تشکل‌های تخصصی و اطلاع‌رسانی دقیق رسانه‌ها می‌تواند به اجرای موفق طرح جنگلداری نوین و مدیریت پایدار جنگل‌ها کمک کند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه با تأکید بر ضرورت اجرای «طرح جنگلداری نوین» گفت: اجرای هر طرح و برنامه‌ای در آغاز با مقاومت‌هایی مواجه می‌شود، اما نباید به دلیل این مقاومت‌ها از اجرای آن صرف‌نظر کرد.

به گفته وی، طرح باید اجرا شود و در مسیر اجرا نیز نظرات و پیشنهادهای اصلاحی مورد توجه قرار گیرد.

افلاطونی با اشاره به تجربه اجرای طرح رفع تداخلات افزود: در ابتدای اجرای این طرح نیز چالش‌هایی وجود داشت، اما با پیگیری‌های انجام‌شده نخستین پلاک ثبتی در استان قزوین تعیین تکلیف شد و بخش قابل توجهی از حقوق مردم که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، بدون ورود مراجع قضایی به آنان بازگردانده شد.

وی تأکید کرد: سازمان منابع طبیعی موظف است مطابق با قانون و در چارچوب برنامه هفتم توسعه، طرح جنگلداری نوین را اجرا کند.

معاون وزیر جهادکشاورزی یادآور شد: همه ما در مجموعه منابع طبیعی در یک کشتی قرار داریم و لازم است از سیاست‌های این سازمان برای حفاظت و مدیریت منابع طبیعی دفاع کنیم.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان این که در برخی حوزه‌ها از جمله مدیریت جنگل باید از روش‌های نوین استفاده شود، گفت: نمی‌توان مدیریت جنگل‌ها را رها کرد، طرح جنگلداری نوین، رویکردی جدید برای مدیریت پایدار جنگل‌ها است.

وی قاچاق چوب، تغییر کاربری و حریق جنگل‌ها را از مهم‌ترین چالش‌های حوزه جنگل برشمرد و اظهار کرد: اجرای طرح جنگلداری نوین می‌تواند به کاهش و کنترل این چالش‌ها کمک کند.

افلاطونی در بخش دیگری از سخنان خود به قراردادهای حفاظتی نیروهای جنگلبان اشاره کرد و گفت: فرآیند تشریفات مزایده برای این قراردادها باید آغاز شود و تمامی قراردادهای منابع طبیعی نیز باید به تأیید دفتر حقوقی سازمان برسد.

وی همچنین بر رعایت عدالت در واگذاری و تخصیص اراضی تأکید کرد و گفت: باید در چارچوب قانون با مردم به عدالت رفتار شده و زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در موضوع تخصیص و واگذاری اراضی، نظارت دقیق و پسینی می‌تواند از بروز سوءاستفاده جلوگیری کند و در عین حال روند انجام کار مردم را نیز تسهیل کند..