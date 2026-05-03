وزیر اطلاع رسانی لبنان: مذاکره مستقیمی با نتانیاهو در کار نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عکاظ، پل مرقص وزیر اطلاع‌رسانی لبنان هرگونه ارتباط مستقیم با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را منتفی دانست و تاکید کرد: رویکرد لبنان صرفاً بر مذاکراتی متمرکز است که حاکمیت ملی را حفظ و حقوق مرزی و آزادی اسرا را تأمین کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ماهیت مذاکرات جاری، تأکید کرد: هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وجود ندارد و این موضوع اصلاً مطرح نیست.

مرقص افزود: رویکرد لبنان بر پایه مذاکراتی است که حاکمیت ملی را حفظ کند و هرگونه ابهام را از بین ببرد و از همین رو تمامی تماس‌ها صرفاً بر محورهای آتش‌بس، جلوگیری از تخریب روستاها، عقب‌نشینی کامل نیروهای اسرائیلی، تبادل اسرا و حل اختلافات نقاط مرزی متمرکز است.

وی همچنین بر اهمیت توافق «طائف» و لزوم اجرای کامل آن تاکید کرد.

وزیر اطلاع رسانی لبنان در پاسخ به این پرسش که آیا از میانجی‌گری آمریکا رضایت دارید، تصریح کرد: لبنان به هرگونه تلاش بین‌المللی که حامی ثبات باشد، نگاهی مثبت دارد؛ به‌ویژه نقش آمریکا که در تماس رئیس‌جمهور عون با دونالد ترامپ متبلور شد و ترامپ در آن گفتگو، علاقه خود را به لبنان ابراز داشت. آنچه برای لبنان اهمیت دارد، نتایج است.