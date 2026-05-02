به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، حسین الحاج حسن عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، امروز، ۱۲ اردیبهشت، تصریح کرد که برخی مسئولان لبنانی با مداخله ایران برای آتش‌بس مخالفت کردند و اصرار داشتند که آمریکا میانجی باشد؛ آمریکا نیز حدود ۲ هفته پیش آنها را از تصمیم آتش‌بس مطلع ساخت.

وی پرسید: آیا این مسئولان از تعداد شهدا، مجروحان و تخریبی که در آن روستاها در جنوب صورت گرفته، آن هم در طول این روزهایی که به آتش‌بس موسوم است و دوستتان ترامپ آن را به شما هدیه داده، اطلاع دارند؟

نماینده پارلمان لبنان گفت: کسانی که امروز ما را به خاطر ورود به جنگ در دوم مارس سرزنش می‌کنند، باید بدانند که در طول ۱۵ ماه و در حالی که آنها در همین سمت‌های مسئولیتی بودند، در برابر فرستادگان آمریکا که به لبنان توهین کردند، امتیاز دادند و در پاسخ به فشارهای آمریکا، آنها در پنج و هفت آگوست، تصمیماتی خلاف منشور و قانون اساسی اتخاذ کردند. ۲ هفته بعد، آمریکا به آنها پیام داد که باید خواسته‌ها را انجام دهند تا بعدا ببینیم با اسرائیل چه می‌توان کرد.

الحاج حسن ادامه داد: این افراد امروز نیز در همان دام گرفتارند. آنها به واشنگتن رفتند؛ سفیر لبنان با سفیر اسرائیل دیدار کرد و سپس ترامپ با رئیس‌جمهور لبنان تماس گرفت و آتش‌بسی را اعلام کرد که هنوز اجرا نشده است.

این نماینده در جریان مراسمی که حزب‌الله برای جمعی از شهدای مقاومت در حی السلم برگزار کرد، تاکید کرد: نتانیاهو بارها اعلام کرده تجاوز و تخریب در جنوب لبنان در سایه آتش‌بس موسوم، با توافق آمریکا و لبنان صورت می‌گیرد. در اینجا باید از برخی مسئولان لبنانی بپرسیم که نتانیاهو با چه کسی بر سر این موضوع توافق کرده است؟ اگر با شما توافق نکرده، اگر جرات دارید، با صراحت اعلام کنید که این حرف نادرست است.

وی اظهار کرد: اشتیاق بیش از حد به آمریکا و امتیازدهی به آن، لبنان را به سمت بن‌بست‌های بیشتر خواهد کشاند، نه راه‌حل‌های بیشتر.

این نماینده لبنانی در ادامه مطالبات مقاومت را برشمرد و گفت: توقف تجاوز بدون هیچ قید و شرطی و بدون آزادی عمل برای دشمن. در این صورت، اگر دشمن صهیونیستی به‌طور کامل به آتش‌بس پایبند باشد، مقاومت نیز پایبند خواهد بود و اگر دشمن به آتش‌بس پایبند نباشد و آن را نقض کند، حق و وظیفه مقاومت است که پاسخ دهد و این کار را انجام می‌دهد.

وی اضافه کرد: دوم، خروج کامل و بدون قید و شرط اسرائیل از تمام سرزمین ما؛ ما به خطوط زرد یا هیچ رنگ دیگری رضایت نخواهیم داد. سوم، بازگشت آوارگان به تمام روستاهایشان، زیرا ما منطقه حائل یا هیچ منطقه‌ای را قبول نداریم چهارم، بازگشت اسرا. پنجم، بازسازی.

حسن افزود: پس از این در لبنان درباره همه مسائل داخلی خود بحث خواهیم کرد و آمریکا، اسرائیل یا هیچ کشور دیگری هیچ ربطی به مسائل داخلی لبنان نخواهند داشت بلکه برعکس.

این نماینده در ادامه پرسید: با چه عقل و منطقی برخی در لبنان به مذاکره مستقیم با دشمن می‌روند؟ این یک گناه بزرگ است. آنها با بخش بزرگی از مردم لبنان مشکل دارند. بر چه اساسی این افراد تعیین کرده‌اند که درصد زیادی از لبنانی‌ها با مذاکرات، صلح، سازش و عادی‌سازی موافقند؟ این آمار را چه کسی تهیه کرده است؟

وی تاکید کرد: با وجود تمام آزارهایی که از سوی سیاستمداران، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به ما، هوادارانمان و مردممان وارد شده و با وجود توهین‌ها و افتراها، ما زخم‌هایمان را تحمل می‌کنیم و وحدت ملی و ثبات داخلی را حفظ می‌کنیم، زیرا هر آنچه به این ۲ لطمه بزند، منافع اسرائیل و پروژه آمریکایی-اسرائیلی است که برخی در داخل آن را همراهی می‌کنند و هیچ منفعتی برای ما در آن نیست.