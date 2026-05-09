عمومهدی: شهدای نوجوان چراغ راه نسل جدید هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی با حضور در منازل سه تن از شهدای والامقام جنگ‌ تحمیلی رمضان استان، با خانواده‌های شهیدان ناوسروان محمد جعفری، شهیدسرباز وظیفه محمد مهدی امانی و شهید دانش آموز پارسا مختاری نسب دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با حضور در منزل شهید ناوسروان محمد جعفری، با اشاره به جایگاه رزمندگان غیور نیروی دریایی ارتش در تأمین امنیت پایدار مرزهای آبی کشور اظهار کرد: شهید جعفری، نمونه یک رزمنده ولایتمدار، متخصص و متعهد بود که در اوج مسئولیت‌پذیری، جان خود را برای حفاظت از آب‌های سرزمینی ایران اسلامی نثار کرد.

فرمانده سپاه استان مرکزی خطاب به والدین این شهید بیان کرد: شما ثابت کردید که در مکتب حسین (ع) چنین فرزندی را تربیت و تقدیم انقلاب کرده‌اید.

سردار عمومهدی در ادامه با حضور در منزل شهید محمد مهدی امانی، با اشاره به جایگاه والای سربازان وظیفه در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: شهید امانی ثابت کرد که یک سرباز وظیفه در خط مقدم عزت و افتخار ایران اسلامی، هیچ فرقی با یک فرمانده ندارد، به طور یقین این جوان مؤمن، انقلابی و ولایتمدار، الگویی برای همه سربازان این سرزمین است.

وی با حضور در منزل شهید پارسا مختاری نسب، دانش‌آموز مدرسه شجره میناب، با گرامیداشت یاد و خاطره این نوجوان شهید اظهار کرد: شهادت این دانش‌آموز عزیز نشان داد که فرهنگ ایثار و شهادت هیچ مرز سنی نمی‌شناسد و حتی نوجوانان این مرزوبوم هم می‌توانند حماسه‌آفرین باشند.

فرمانده سپاه استان مرکزی با اشاره به اهمیت تبیین سبک زندگی شهدای نوجوان برای نسل جدید تأکید کرد: بی شک شهدایی مانند پارسا مختاری نسب، چراغ راه نسل جدید امروز هستند.