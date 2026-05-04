زندیه وکیلی: بیش از ۹۳ شهید از مرکزی در جنگ رمضان تقدیم انقلاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک در حسینیه ایران اظهار کرد: در جنگ رمضان مردم دیار آفتاب در اقصی نقاط استان مرکزی تجمعات پرشور و انقلابی برگزار کردند و حضور مثال‌زدنی داشته اند.

وی افزود: امروز سراسر استان مرکزی لبریز از این روحیه ارزشمند است و به خود می‌بالم که خدمتگزار چنین مردمی هستم.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: امروزه می‌توان در داخل استان، مناطق عملیاتی مانند خمین، محلات و نارنجستان را زیارت کرد چراکه شهدا در همین سرزمین و در میان مردم حضور دارند.

وی ادامه داد: در دیدار خانواده‌های شهدا، روحیه‌ای بالاو ایمان‌مدار آن‌ها، موجب افتخار است و باید از آنها الهام‌ بگیریم.

زندیه وکیلی تاکید کرد: برگزاری این تجمعات بار دیگر موجب سربلندی مردم شد و در سطح ملی نیز از تجمعات استان مرکزی به‌عنوان برترین و باشکوه‌ترین تجمعات یاد شده است.

استاندار مرکزی افزود: دشمنان پس از ناکامی در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده‌اند و تلاش دارند شریان‌های اقتصادی کشور را مسدود کنند اما در این مسیر نیز ناکام خواهند ماند.

وی بیان کرد: با تدابیر اتخاذ شده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و تعاملات منطقه‌ای، از جمله باز بودن مرزهای زمینی و مسیرهای دریایی، اجازه نخواهیم داد کمبودی در کشور ایجاد شود.

زندیه وکیلی گفت: تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا مردم در تأمین نیازهای اساسی با مشکلی مواجه نشوند؛ به‌گونه‌ای که در حوزه‌هایی همچون نان، سوخت و کالاهای اساسی، مدیریت لازم صورت گرفته است.

وی ادامه داد: از تولیدکنندگان و اصناف استان انتظار داریم همراهی لازم را داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی یا اجحاف، برخورد قاطع و جدی صورت خواهد گرفت.

استاندار مرکزی تصریح کرد: همان روحیه‌ای که در دوران دفاع مقدس وجود داشت، امروز نیز در میان جوانان دیده می‌شود که امنیت و اقتدار کشور را تضمین می‌کند.

زندیه وکیلی با بیان اینکه استان مرکزی در جنگ رمضان بیش از ۹۳ شهید را تقدیم انقلاب کرده است افزود: اکنون پرچم ایران و جمهوری اسلامی که در دستان مردم قرار دارد که نماد ایثار و خون شهداست و تا زمانی که این روحیه در میان مردم وجود دارد، هیچ آسیبی متوجه این کشور نخواهد شد.