۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

جلسه توجیهی آخرین قوانین داوری با حضور ملی‌پوشان فوتبال

جلسه توجیهی آخرین قوانین داوری فوتبال با حضور ملی‌پوشان و اعضای کادرفنی در محل مرکز ملی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، صبح امروز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت در محل مرکز ملی فوتبال، کلاس توجیهی آخرین قوانین داوری بر اساس دستورالعمل سال ۲۰۲۶ کمیته داوران فیفا با حضور اعضای کادرفنی و ملی‌پوشان برگزار شد.

در این جلسه آخرین به‌روزرسانی قوانین داوری توسط دانیال مرادی رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال به ملی‌پوشان ارائه شد و اعضای تیم ملی نیز به پرسش و پاسخ در این رابطه پرداختند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل

