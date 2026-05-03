به گزارش خبرگزاری مهر، تمرینات تیم ملی فوتبال ایران امروز با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در محل کمپ تیمهای ملی پیگیری شد. تاج در این تمرین ضمن دیدار با امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی و بازیکنان، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت آمادهسازی ملیپوشان قرار گرفت.
دور سوم تمرینات تاکتیکی تیم ملی از بعدازظهر امروز به طور رسمی آغاز شد. این تمرین به دلیل طولانی شدن جلسه فنی با یک ساعت تأخیر و از ساعت ۱۸ برگزار شد و بازیکنان بلافاصله پس از پایان جلسه، با حضور در مجموعه تمرینی «پک»، بدنهای خود را برای اجرای برنامههای تاکتیکی آماده کردند.
در بخش ابتدایی تمرین، بازیکنان بر اساس برنامه از پیش تعیینشده به سه گروه زرد، سفید و قرمز تقسیم شدند و در قالب تمریناتی با استفاده از موانع، به اجرای پاسهای طولی و عرضی در فضاهای محدود و مربعشکل پرداختند. در این بخش، امیر قلعهنویی تأکید ویژهای بر دقت در اجرای پاسها داشت و عملکرد بهتر هر گروه با تشویق کادرفنی همراه میشد.
در ادامه، ملیپوشان در همان قالب گروهی، زیر نظر سعید الهویی و با نظارت مستقیم سرمربی، برنامههای تاکتیکی را دنبال کردند.
بخش اصلی تمرین به اجرای کارهای تاکتیکی در شرایط مسابقه اختصاص داشت؛ جایی که بازیکنان با حداکثر توان و در قالب دو تیم، در زمین کامل و با استفاده از دو دروازه به تمرین پرداختند. در این بخش، تأکید ویژهای بر هماهنگی در دفاع تیمی و حمله تیمی وجود داشت.
همزمان با این تمرینات، تعدادی از بازیکنان نیز به صورت اختصاصی زیر نظر آندرانیک تیموریان، برنامههای سرعتی را دنبال کردند.
با توجه به تأخیر در آغاز تمرین، بخشهای پایانی زیر نور برگزار شد. ملیپوشان امروز در دو نوبت صبح و عصر تمرینات پرفشاری را پشت سر گذاشتند و کادرفنی نیز بر اهمیت ریکاوری و استفاده مناسب از زمانهای استراحت تأکید ویژهای داشت.
این در حالی است که پس از تأکید اخیر امیر قلعهنویی بر آمادگی بالای بازیکنان داخلی، ملیپوشان با انگیزه بیشتری در تمرینات حضور پیدا کردهاند تا بتوانند جایگاه خود را در فهرست نهایی اعزامی به جام جهانی تثبیت کنند.
