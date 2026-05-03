۲ مورد فوت در مراکز نگهداری معلولان خراسان رضوی ظرف یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منبتی از وقوع ۲ حادثه ناگوار منجر به فوت در مراکز نگهداری معلولان این استان ظرف یک هفته خبر داد و اظهار کرد: در هر ۲ مورد، پرونده به مراجع قضایی ارجاع شده است و در انتظار نظر نهایی هستیم.

مدیر روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی افزود: نخستین حادثه در مرکز نگهداری معلولان قائم مشهد رخ داده است و فرد متوفی، متولد سال ۱۳۸۱ و مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی بوده است این فرد در اسفند ماه سال گذشته دچار سوختگی ناشی از تماس با رادیاتور یک دستگاه گرم‌کن شده است.

وی گفت: به دلیل شرایط بیماری اعصاب و روان، بیمار احساس درد نداشته و به همین دلیل شدت سوختگی بالا بوده ضمن این که بیمار دارای بیماری‌های زمینه‌ای عفونی نیز بوده است.

منبتی ادامه داد: بیمار پس از ویزیت توسط متخصص بیماری‌های عفونی، با رضایت خانواده از مرکز ترخیص شده و پس از یکی، دو روز بستری در بیمارستان،روز گذشته فوت کرده است.

بامدیر روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی تاکید بر پیگیری موضوع اظهار کرد: در لحظات اولیه پس از حادثه سوختگی، با مراجع قضایی ارتباط برقرار شده و مسببان احتمالی قصور به این مراجع معرفی و بازدید از محل صورت گرفته است و در حال حاضر منتظر نظر نهایی دستگاه قضایی هستیم.

در خصوص حادثه دوم منجر به فوت یک معلول دیگر وی اظهار کرد: این حادثه مربوط به فوت یک پسر ۱۶ ساله مجهول‌الهویه در مرکز نگهداری معلولان ذهنی شدید بالای ۱۴ سال در شهرستان تربت حیدریه است که حدود یک هفته پیش رخ داده است و این فرد به دلیل معلولیت ذهنی شدید، رفتارهای خودآسیب‌رسان داشته است.

منبتی افزود: در زمان حادثه، محافظ‌های تخت که از جنس ابر بوده‌اند، توسط خود فرد کنده و خورده شده که منجر به خفگی و مرگ وی گردیده است و این اتفاق در غیاب موقت مددکار روی داده است.

مدیر روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی ادامه داد: موضوع به اطلاع سازمان بهزیستی و مراجع قضایی رسیده است و در همان ساعات اولیه با افراد مقصر احتمالی قطع همکاری صورت گرفته است تا تعیین تکلیف نهایی توسط دستگاه قضایی در این رابطه انجام شود.

وی تاکید کرد: در هر ۲ مورد، همکاری کامل با دستگاه قضایی برای روشن شدن ابعاد حادثه و معرفی مقصران احتمالی ادامه دارد.