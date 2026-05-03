  1. استانها
  2. سمنان
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

واژگونی سمند در جاده آرادان به سرخه با ۳ مصدوم

واژگونی سمند در جاده آرادان به سرخه با ۳ مصدوم

آرادان- رئیس هلال احمر آرادان از واژگونی خودروی سمند در این شهرستان با سه مصدوم خبر داد.

سامان گل وری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام امروز ساعتی قبل گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در کیلومتر سه جاده آرادان ـ سرخه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر سمنان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌ امدادی پایگاه آرادان با ست نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان آرادان با اشاره به اینکه این سانحه سه مصدوم برجای گذاشت، تاکید کرد: که نجاتگران هلال‌احمر پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه، مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل کردند.

گل وری بیان کرد: علت حادثه هنوز از سوی پلیس راه مشخص نیست.

کد مطلب 6819049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها