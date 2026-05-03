واژگونی سمند در جاده آرادان به سرخه با ۳ مصدوم

سامان گل وری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام امروز ساعتی قبل گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در کیلومتر سه جاده آرادان ـ سرخه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر سمنان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌ امدادی پایگاه آرادان با ست نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان آرادان با اشاره به اینکه این سانحه سه مصدوم برجای گذاشت، تاکید کرد: که نجاتگران هلال‌احمر پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه، مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل کردند.

گل وری بیان کرد: علت حادثه هنوز از سوی پلیس راه مشخص نیست.