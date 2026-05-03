به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بازرگانی چین با صدور یک دستور رسمی، روند اجرای تحریمهای آمریکا علیه ۵ پالایشگاه نفتی مستقل موسوم به «تیپات» را مسدود خواهد کرد؛ پالایشگاههایی که واشنگتن آنها را به خرید نفت از ایران متهم کرده بود.
بر اساس تحریمهای اعلامشده از سوی وزارت خزانهداری آمریکا، این شرکتها از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم شدهاند و هرگونه همکاری تجاری با آنها نیز مشمول مجازات خواهد بود.
با این حال، وزارت بازرگانی چین در بیانیهای اعلام کرد که این تحریمها بهطور غیرقانونی روابط تجاری شرکتهای چینی با کشورهای ثالث را محدود میکند و با اصول حقوق بینالملل مغایرت دارد.
این نهاد تأکید کرده است که چین بهطور رسمی اجرای این تحریمها را «ملغی و غیرقابل اجرا» اعلام میکند.
پکن همچنین این اقدام را در راستای «حفظ حاکمیت، امنیت و منافع توسعهای کشور» توصیف و تأکید کرده است که همواره با تحریمهای یکجانبه بدون مجوز سازمان ملل مخالف است.
پالایشگاههای هدف این تصمیم شامل پتروشیمی هنگلی (دالیان) و چهار پالایشگاه دیگر در استان شاندونگ هستند که آمریکا آنها را به خرید نفت ایران متهم کرده است.
در مقابل، وزارت خزانهداری آمریکا مدعی شده بود یکی از این شرکتها میلیاردها دلار برای بخش نفتی ایران درآمد ایجاد کرده است. همچنین برخی از این پالایشگاهها پیشتر نیز در دورههای قبلی دولت آمریکا هدف تحریم قرار گرفته بودند.
گزارشها نشان میدهد چین بیش از نیمی از نفت خود را از خاورمیانه و بخش عمده آن را از ایران تأمین میکند.
طبق گزارش شرکت کپلر، چین بیش از ۸۰ درصد از نفتی را که ایران در سال ۲۰۲۵ صادرا کرده، خریداری کرده است.
