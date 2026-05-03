جهش قیمت بنزین در اسرائیل به بالاترین سطح از ۲۰۲۲

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رسانه‌های عبری‌زبان و داده‌های منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی حوزه انرژی، قیمت بنزین در سرزمین‌های اشغالی به بالاترین سطح خود از تابستان سال ۲۰۲۲ رسیده است.

بر اساس این گزارش‌ها، افزایش قیمت جهانی نفت در پی تنش‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای انتقال انرژی، یکی از عوامل اصلی رشد بهای سوخت در اسرائیل محسوب می‌شود. اسرائیل برای تأمین خوراک پالایشگاه‌های خود از جمله پالایشگاه‌های اشدود و حیفا به واردات نفت خام وابسته است و نوسانات بازار جهانی نفت تأثیر مستقیمی بر قیمت فرآورده‌های نفتی در این منطقه دارد.

همچنین گزارش‌ها حاکی است آسیب وارد شده به بخشی از ظرفیت پالایشگاه حیفا در جریان حملات موشکی اخیر، موجب کاهش عرضه بنزین شده و فشار بیشتری بر بازار سوخت در سرزمین‌های اشغالی وارد کرده است.

طبق آمار منتشر شده، قیمت هر لیتر بنزین در اسرائیل به حدود ۲.۸ دلار رسیده که بالاترین سطح طی حدود دو سال اخیر محسوب می‌شود و به یکی از چالش‌های اقتصادی برای ساکنان این منطقه تبدیل شده است.

وزارت انرژی اسرائیل اعلام کرده است که افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی قیمت بنزین در بازار منطقه مدیترانه، رشد قیمت جهانی نفت، تغییرات نرخ برابری شیکل در برابر دلار و فشارهای تورمی ناشی از جنگ اخیر از مهم‌ترین عوامل این افزایش قیمت به شمار می‌رود.

در همین حال رسانه‌های عبری گزارش داده‌اند که نگرانی‌هایی درباره احتمال افزایش بیشتر قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین در ماه‌های آینده در میان ساکنان سرزمین‌های اشغالی وجود دارد.