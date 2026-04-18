آغاز معاملات اختیار طلا و نقره با سررسیدهای جدید در بورس کالا

به گزارش خبرنگار مهر مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران طی دو اطلاعیه جداگانه اعلام کرد که قراردادهای اختیار معامله شمش نقره و شمش طلا با سررسیدهای جدید در این بازار راه‌اندازی می‌شود.

بر اساس اطلاعیه بورس کالا، قراردادهای اختیار معامله شمش نقره با سررسید شهریور ۱۴۰۵ از روز سه‌شنبه اول اردیبهشت ماه فعال خواهد شد و تاریخ سررسید این قراردادها ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده است.

همچنین قرارداد اختیار معامله شمش طلا با سررسید آبان ۱۴۰۵ از روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه راه‌اندازی می‌شود و این قراردادها در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۵ به سررسید خواهند رسید.

طبق اعلام بورس کالا، معاملات اختیار بدون حد نوسان قیمتی انجام می‌شود؛ این معاملات با یک دوره گشایش ۱۵ دقیقه‌ای در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و سپس در دوره عادی ادامه می‌یابد.