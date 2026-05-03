مخبر: امروز تولید، سنگر اصلی خدمت به کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری به مناسبت فرا رسیدن هفته کار و کارگر با حضور در منزل شهید محسن عرشی پاک از شهدای کارگر فعال در صنعت خودروسازی کشور که ۱۶ اسفند در حملات تروریستی آمریکایی صهیونیستی در تهران به شهادت رسید، از خانواده این شهید معظم تجلیل کرد.

محمد مخبر عصر امروز (یکشنبه) با تاکید بر بصیرت و هوشیاری آحاد مردم از جمله قشر عزیز کارگران در تمامی عرصه های خدمت و نیز حضور ایشان در میدان و خیابان، گفت: در جنگ اخیر یکی از موضوعات مهمی که اجازه نداد دشمن به هدف خود برسد، پایداری اقتصادی و تداوم زنجیره‌های تأمین کالا بود که به همت کارگران در خط تولید کارخانجات انجام شد و این شب ها در تجمعات مردمی، تقدیر و سپاسگذاری هموطنان از تلاش های کارگران و فعالان حوزه تولید را شاهد بودیم.



وی افزود: کارگران و مجموعه‌های تولیدی در ایران عزیز همان قدر در تعیین سرنوشت کشور نقش دارند که قدرت آتش رزمندگان ما در نیروهای مسلح در میدان نبرد دارد؛ استقلال تولید، در واقع هم‌تراز با اقتدار نظامی ماست که با پای کار بودن کارگران در جنگ اخیر به بهترین وجه حفظ شد.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با بیان اینکه امروز تولید، سنگر اصلی خدمت به کشور است، گفت: به همین دلیل در جنگ اخیر شاهد بودیم که برخی مجموعه‌های تولیدی ما که در صف اول خدمت به مردم هستند، توسط دشمن آمریکایی صهیونی مورد تهاجم قرار گرفتند ولی قطعا دشمن تاب آوری بی نظیر ایران را تاب نخواهد آورد.



مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در ادامه با بیان اینکه اجر شهدای تولید همانند شهدایی است که در خط مقدم نبرد نظامی در برابر دشمن متجاوز ایستادگی کردند، گفت: هدف دشمن از این تجاوز، تسلیم مردم ایران و وابستگی به خارج از کشور حتی در نیازهای اولیه است که رزمندگان ما در عرصه نظامی و کارگران نیز در عرصه تولیدی مقابل این خواست استعماری ایستادگی کرده و می‌کنند و قطعا اجر کارگر پای کار دستگاه های تولید، همسنگ افسران و رزمندگان پای لانچر موشک ها است.



مخبر در این دیدار ضمن تسلیت دوباره به همسر، تنها دختر او و خانواده شهید عرشی پاک، تحمل داغ از دست دادن این شهید را اجری عظیم از سوی خداوند دانست و گفت: صبر شما همسران، فرزندان و خانواده شهدا امروز یک مولفه مهم و تاثیرگذار در مقاومت ملت ایران در برابر دشمن صهیونی - آمریکایی و متجاوزی بوده که به دنبال تصاحب این آب و خاک است.



در پایان این دیدار محمد مخبر، با اهدای لوح تقدیر از خانواده محترم شهید عرشی پاک تجلیل و ابراز همدردی کرد.