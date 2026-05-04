مردم از مسئولان مطالبات متعددی دارند/ نظارت بر قیمت ها ضروری است

پیمان فلسفی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز خرسندی از حضور صمیمانه و ولایی مردم اسلامشهر در تجمعات شبانه گفت: انصافاً مردم گلشهر گل کاشتند، طی این ۶۴ شب، با حضور پررنگ و صمیمی خود، ترکیب بسیار متنوعی از اقشار مختلف با دیدگاه‌های گوناگون سیاسی و فرهنگی، از پیر و جوان و زن و مرد را رقم زدند، من واقعاً لذت بردم و به داشتن چنین مردمی افتخار می‌کنم.

فلسفی افزود: در دیدار با مردمی که در تجمعات حضور پیدا میکردند، هم درباره مسائل میدان و ضرورت‌های خیابان گفتگو کردیم و هم به موضوعات اقتصادی اشاره داشتم، از زحمات دولت محترم تشکر می‌کنم، اما تأکید دارم که وظیفه قوه قضاییه در برخورد با محتکران، سوداگران و مفسدان اقتصادی که مردم را تحت فشار قرار می‌دهند، بسیار سنگین است،همچنین مجلس وظیفه دارد بر فرایند قیمت‌ها و عملکرد مدیران نظارت جدی کند.

نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مردم عزیز ما ضمن حفظ پایداری و مقاومت در برابر دشمن، مطالبات متعددی از مسئولان دارند که باید به آنها توجه شود. ما از این فرصت استفاده می‌کنیم تا پای صحبت این عزیزان بنشینیم و پس از جلسات نیز در خدمتشان هستیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله با حضور مردم خوب‌مان، این مرحله سرنوشت‌ساز از تاریخ انقلاب و این جنگ ظالمانه‌ای که دشمن نابکار و خبیث علیه ما ایجاد کرده، با پیروزی نهایی ملت شریف ایران و جبهه مقاومت به پایان برسد.