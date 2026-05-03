بارانداز و محل دپو سوخت در شهرستان بندرلنگه لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمد حسنی در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان در ادامه طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه های پلیسی یک بارانداز و محل دپو سوخت را در یکی از مناطق روستایی و ساحلی این شهرستان شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی قضایی با تشکیل دو تیم عملیاتی و با همکاری عملیاتی عوامل پایگاه دریابانی شهرستان به محل اعزام و در بازرسی از بارانداز و محل دپو مقدار ۲۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که قاچاقچیان قصد انتقال به کشتی داشتند، کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی سوخت های قاچاق کشف شده از این بارانداز را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۳ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال و ضمن شناسایی عاملان قاچاق تلاش مأموران برای دستگیری متهمان ادامه دارد.