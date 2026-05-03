  1. استانها
  2. یزد
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۱

خودروی قاچاق در ایستگاه شهید مدنی یزد توقیف شد

خودروی قاچاق در ایستگاه شهید مدنی یزد توقیف شد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از توقیف خودروی قاچاق در ایستگاه شهید مدنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی استان یزد هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری میتسوبیشی پاجرو که از جنوب کشور عازم تهران بود مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های لازم متوجه شدند خودرو به صورت قاچاق در حال تردد است که پس از هماهنگی قضایی، خودرو را توقیف و روانه پارکینگ کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: کارشناسان ارزش این سواری میتسوبیشی پاجرو قاچاق را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند و در این زمینه یک متهم دستگیر، پرونده تشکیل و خودرو تحویل سازمان اموال تملیکی شد.

کد مطلب 6819129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهدیس IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      جدی 6میلیارد

    پربازدیدها

    پربحث‌ها