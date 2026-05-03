به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از مقام معلم در محل آموزش و پرورش مهدیشهر خواستار قدردانی مقام معلم فراتر از مراسم نمادین معمول شد و بیان کرد: حمایت و پشتیبانی واقعی از معلمان باید در طول سال رخ دهد.

وی به نقش راهبردی فرهنگیان در نظام تعلیم و تربیت تاکید داشت و اضافه کرد: از همین رو باید همواره قدردانی معلمان در اولویت همه دستگاه‌ها و مسئولان در طی سال واقع شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان معلم را مهمترین حلقه حفظ هویت ایرانی- اسلامی برشمرد و اظهار کرد: با توجه به تاثیر پذیری و الگو گرفتن دانش آموز از معلم این حلقه اهمیت خود را بیش از پیش نشان می دهد.

شریفی با تاکید بر اینکه رفتار و منش معلم در طی تحصیل در آینده و شخصیت دانش آموز بازتاب پیدا می کند، ادامه داد: این موفقیت های افراد در بزرگسالی ریشه دار همین دوران مدرسه است.

وی اضافه کرد: معلم با نقش بنیادی در تربیت نسل آینده می تواند در شکل گیری دانش، مهارت و بینش دانش آموز موثر واقع شود لذا هر لحظه باید قدر دان مقام معلم بود.