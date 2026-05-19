به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کوکبی از ارائه تسهیلات خرید فرش و لوازم خانگی به زوجین جوان خبر داد و گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از زوجین جوان و کمک به تأمین اقلام ضروری زندگی ارائه میشود.
وی ادامه داد: زوجینی که پنج سال از تاریخ عقد آنان بیشتر نگذشته باشد، میتوانند با همراه داشتن دفترچه ازدواج و شناسنامه به اداره ورزش و جوانان شهرستان محل سکونت خود مراجعه کرده و معرفینامه دریافت کنند.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان فارس افزود: زوجین ساکن شیراز میتوانند به اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز واقع در رو به روی آرامگاه حافظ مراجعه نمایند. زوجین ساکن سایر شهرستانها نیز با مراجعه به اداره ورزش و جوانان شهرستان خود، معرفینامه دریافت خواهند کرد.
کوکبی با تأکید بر محدودیت زمانی این طرح، تصریح کرد: زوجین تا سه خرداد ماه فرصت دارند برای دریافت معرفینامه اقدام کنند. بنابراین متقاضیان باید هرچه سریعتر به اداره ورزش و جوانان شهرستان خود مراجعه نمایند.
وی در خصوص نحوه استفاده از تسهیلات اظهار داشت: زوجین پس از دریافت معرفینامه، میتوانند به نمایندگیهای اعلام شده در شیراز مراجعه کرده و از امکانات خرید استفاده کنند و نیازی به مراجعه به تهران نیست.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان فارس در خصوص شرایط دریافت این تسهیلات گفت: زوجین باید یک فقره چک ارائه دهند. این چک میتواند شخصی یا غیرشخصی باشد. مدت بازپرداخت تسهیلات ۲۴ ماهه و سود آن ۲۳ درصد است.
کوکبی در پایان تصریح کرد: امیدواریم این طرح گامی مؤثر در جهت حمایت از زوجین جوان و کمک به تأمین اقلام ضروری زندگی آنان باشد تا با خیالی آسودهتر تشکیل خانواده دهند.
