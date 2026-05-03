برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی اولویت دستگاه قضا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی شامگاه یکشنبه در نخستین جلسه کارگروه رفع معضلات و مشکلات کلان استان در سال جدید، بر ضرورت توجه ویژه به معیشت مردم و حمایت از تولید تأکید کرد.

وی بیان کرد: دستگاه قضایی استان با محتکران، گران‌فروشان، قاچاقچیان و مخلان نظام اقتصادی به‌صورت قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی با اشاره به فلسفه تشکیل این کارگروه افزود: این کارگروه در راستای اجرای دستور معاون اول قوه قضائیه و با هدف هم‌افزایی میان دستگاه‌های حاکمیتی برای حل مشکلات کلان استان تشکیل شده و مصوبات آن لازم‌الاجرا است.

رئیس کل دادگستری کردستان با استناد به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در شعار سال، تصریح کرد: حمایت از تولید، اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم باید در اولویت همه دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم پیگیری جدی مصوبات این جلسات عنوان کرد: در این کارگروه، علاوه بر بررسی مصوبات اجرا نشده، مسائل مهم و کلانی که در سایر کارگروه‌ها قابل طرح نیستند نیز مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای دشمنان افزود: بهبود معیشت مردم حلقه اتصال میدان و خیابان است و مسئولان باید با تلاش جهادی در راستای تقویت این پیوند گام بردارند.

وی همچنین از وضعیت نامطلوب عرضه آرد و نان در استان انتقاد کرد و خواستار تعیین قیمت واحد و منطقی برای انواع نان شد و افزود: بازرسی کل استان و تعزیرات حکومتی باید نظارت جدی بر توزیع آرد و قیمت نان داشته باشند.

رئیس کل دادگستری کردستان بر لزوم اجرای مصوبات مربوط به حمایت از خبازان و کارخانجات آرد، از جمله تأمین ژنراتور و پرداخت مطالبات آنان تأکید کرد و گفت: بدهی دولت به خبازان باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

وی همچنین بر تقویت تعامل با اقلیم کردستان عراق برای تأمین کالاهای اساسی از طریق مرز باشماق تأکید کرد و افزود: این اقدام می‌تواند به کاهش دغدغه مردم در تأمین مایحتاج ضروری کمک کند.

در ادامه این جلسه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز از آمادگی کامل استانداری برای اجرای مصوبات خبر داد و بر تداوم جلسات قرارگاه اقتصادی استان تأکید کرد.

در این نشست همچنین گزارشی از وضعیت ذخایر و واردات کالاهای اساسی استان ارائه و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.