۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

داودی: ۳۵۹۳ انشعاب غیرمجاز آب در کرمانشاه شناسایی و قطع شد

کرمانشاه- مدیرعامل آبفای کرمانشاه گفت: در راستای توزیع عادلانه، طی سال ۱۴۰۴ بیش از سه هزار و ۵۰۰ انشعاب غیرمجاز در استان شناسایی و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.

رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه به‌منظور تضمین توزیع عادلانه آب شرب در بین تمامی شهروندان و همچنین جلوگیری از هدررفت این منبع حیاتی، برخورد قاطع و گسترده‌ای را با استفاده‌کنندگان از انشعابات غیرمجاز در سطح استان آغاز کرده است.

وی با اشاره به عملکرد واحد ساماندهی مصارف غیرمجاز در سال ۱۴۰۴ افزود: در پی برنامه‌ریزی‌های استراتژیک صورت‌گرفته طی دو سال اخیر و با ایجاد هماهنگی‌های دقیق میان واحدهای خدمات مشترکین، حراست و دفتر حقوقی، برخورد با مصارف غیرمجازی که موجب اختلال در روند تأمین آب مشترکین قانونی می‌شود، با جدیت و سرعت بسیار بیشتری در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با ارائه آماری در این زمینه تصریح کرد: با تلاش تیم‌های بازرسی، در طول سال ۱۴۰۴ مجموعاً سه هزار و ۵۹۳ انشعاب غیرمجاز آب در نقاط مختلف استان شناسایی، قطع و به طور کامل جمع‌آوری شد.

داودی با تأکید بر برخورد بدون اغماض با متخلفان بیان کرد: افرادی که با ایجاد انشعاب‌های خودسرانه و آسیب رساندن به زیرساخت‌های آبرسانی، موجب هدررفت آب و تضییع حقوق سایر مشترکین مجاز شده بودند، با تشکیل پرونده جهت اعمال جرائم قانونی به دستگاه قضایی ارجاع داده شدند. البته بخشی از این انشعابات نیز پس از طی کردن کامل مراحل قانونی، پرداخت جرایم و تعیین تکلیف، به انشعابات مجاز و استاندارد تبدیل شده‌اند.

وی در پایان با دعوت از آحاد جامعه برای مشارکت در حفظ این سرمایه ملی خاطرنشان کرد: از عموم شهروندان فهیم تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه دستکاری در کنتورها، تأسیسات و زیرساخت‌های شبکه آب و یا اطلاع از استفاده غیرمجاز از انشعابات، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۲ (واحد حوادث و اتفاقات شرکت آب و فاضلاب) گزارش دهند تا کارشناسان و تیم‌های عملیاتی ما بلافاصله اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

