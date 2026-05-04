به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی شامگاه یکشنبه در جمع روحانیون، مادحین، هیات مذهبی و بانوان فعال حوزه قرآنی چاراویماق گفت: مهم‌ترین کارهای حضرت فاطمه‌ی زهرا و حضرت زینب (سلام ‌اللّه ‌علیها) که از نیازمندی‌های اساسی و مهمّ امروز دانستند این است که ما امروز به تبیین نیاز داریم.

اصل نژادی با اشاره به حماسه آفرینی های آحاد مختلف جامعه در حملات آمریکایی، صهیونی به ایران اسلامی افزود: امداد الهی و ایستادگی مردم دلیل پیروزی در جنگ رمضان و همچنین دیگر جنگ های تحمیلی و دفع توطئه های دشمنان بوده است.

وی با تاکید بر تقویت فعالیت تبلیغی روحانیت برای گسترش فرهنگ زکات خاطر نشان کرد: شهرستان چاراویماق از قطب های کشاورزی آذربایجان شرقی است و جامعه روحانیت باید با تبیین زمینه های مختلف هزینه کرد زکات‌های دریافتی از کشاورزان، این موضوع را فرهنگ سازی کنند که مبالغ دریافتی در نوسازی و آبادانی بویژه روستاهای شهرستان نقش بکار گرفته می شود.

گفتنی است دیدار با امام جمعه و فرماندار شهرستان، تقدیر از خانواده معظم شهید کریمی، نشست با روحانیت فعال در حوزه تبیین و بررسی عملکرد اداره تبلیغات اسلامی از برنامه های سفر مدیرکل تبلیغات اسلامی استان به شهرستان چاراویماق بود.