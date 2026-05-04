به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله رحمانی با اشاره به سطح زیر کشت محصولات جالیزی خارج از فصل، اظهار داشت: در این شهرستان ۴۵۰ هکتار طالبی و شمام به صورت خارج از فصل و زیر پلاستیک کشت شده است.

وی افزود: زمان کشت این محصولات از نیمه دوم دی ماه تا نیمه اول بهمن ماه بوده و برداشت این محصول از نیمه اول اردیبهشت ماه شروع و تا پایان اردیبهشت ماه، ادامه خواهد داشت.

رحمانی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود ۱۲ هزار تن محصول برداشت شود، گفت: عمده مناطق کشت خارج از فصل این محصولات در روستاهای لاورمیستان، دهنگ و کوهیج شهرستان بستک قرار دارند و محصولات تولیدی علاوه بر مصرف شهرستان، به استان‌های فارس، تهران، مشهد، یزد، قم و سایر استان‌ها ارسال می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک، کشت خارج از فصل محصولات جالیزی را یکی از راهکارهای مهم در راستای تامین نیاز بازار و ایجاد اشتغال در منطقه دانست و بر حمایت از کشاورزان در این زمینه تاکید کرد.