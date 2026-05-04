طاهری: حرکت خیابانی مردم نباید خالی از گفتمان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی طاهری صبح دوشنبه در جمع مردم در موکب پردیس اندیشه واقع در خیابان آیتالله کاشانی شهرکرد با اشاره به آیه ۱۲۰ از سوره مبارکه توبه، اظهار کرد: مومنان وقتی کاری میکنند که موجب غیظ و عصبانیت کافران و جریان کفر و نفاق میشود، هر لحظه یک عمل صالح برایشان ثبت و ضبط میگردد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با ذکر مثالی تاریخی از صدر اسلام ناظر به مضمون آیه، ادامه داد: در جنگ خندق (احزاب) همه احزاب و قبایل عرب که کارشان در ترور پیامبر (ص) در مکه ناتمام مانده بود به مدینه آمدند تا کار را تمام کنند، در یکی از رجزخوانیها امیرالمومنین (ع) رجز عمر بن عبدود را اینگونه پاسخ گفتند که امروز تمام کفر مقابل تمام ایمان ایستاده است.
طاهری با تاکید بر اینکه در عصر کنونی هم تمام جبهه کفر در برابر تمام جبهه حق ایستاده است، افزود: پایه اساسی تحلیل ما درباره حضور مردم در خیابانها مبتنی بر ۲ نکته مهم است نخست آنکه موجب عصبانیت کفار شده است و دوم، طبق نص صریح قرآن، این کار مردم در این ایام از هر عبادتی مهمتر است.
خون شهدای جنگ باید بر ایمان ما بیفزاید
مدرس حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه اگر با شهادت امام شهید و عزیزترین شهدا بر ایمان ما افزوده نشده پیروز نیستیم، ادامه داد: باید از خودمان بپرسیم آیا حال ایمانی ما بهتر شده و نسبت به سال گذشته حرکت ایمانی حلقههای اول مردمی بیشتر شده است یا خیر؛ آیا باور ما به عنایت الهی افزایش یافته است یا خیر.
جایگاه مردم در حرکت تمدن نوین اسلامی
طاهری تصریح کرد: امام راحل معتقد بود مردم در رأس تحول هستند و نظریه تمدن نوین اسلامی امام شهید با پیروان مکتب یعنی مردم، شکل میگیرد؛ حرکت خیابان مردم اگر خالی از گفتمان باشد آسیب جدی خواهد بود.
وی با بیان اینکه حرکت تمدنی یک حرکت تهاجمی بوده و منفعلانه نیست، گفت: البته مراد از تهاجم در اینجا درگیری نیست بلکه از سنخ گفتگو و گفتمان است. رهبر در حرکت تمدنی، یک شخص نیست بلکه یک امت است زیرا این ملت است که اجازه نمیدهد هیچ رهبر بیگانهای در او تأثیر کند.
طاهری با بیان اینکه امام شهید تعبیر «بعثت» را در مورد «امت» به کار بردند، ادامه داد: در نظریه تمدن نوین اسلامی ایشان، ملت رهبر هستند و رهبری میکنند لذا حرکت تمدنی جز با رهبری ملت به پیش نمیرود. بنابراین حرکت تمدن اسلامی قائم به شخص نیست و برای آنکه ملت رهبر شوند، ایمان اجتماعی مردم باید تقویت شود.
مدرس حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در حرکت تمدنی زمانی که یک شخص خیلی بزرگ شود، به تاریخ میپیوندد همچنان که امام شهیدمان در تاریخ قرار گرفتند و در تاریخ حرکت ایجاد خواهند کرد. مقیاس تمدن اسلامی همچنین از جغرافیای یک کشور به جغرافیای جهان تسری و گسترش مییابد.
طاهری با تاکید بر اینکه پیام انقلاب اسلامی در جنگ رمضان که به کل منطقه خاورمیانه تسری یافت به کل جهان رسید، افزود: هزاران زن و مرد و کودک در غزه به شهادت رسیدند اما به اندازه ۱۶۸ دانشآموز شهید مینابی پیامشان به کل دنیا نرسید زیرا پازلهای تمدن اسلامی در حال تکمیل شدن است.
وی با اشاره به اینکه مقیاس زمانی نیز در حرکت تمدن اسلامی محدود به سال و دهه نیست بلکه در گستره قرن مطرح میشود، گفت: در نگاه تمدنی باید بگوییم شاید صد سال آینده روشن شود که امام شهید ما چه کرده است بنابراین تحلیلها و تحولات باید یک انتظار به گستره قرن باشد و تاریخ آینده انقلاب اسلامی را ببینیم.
طاهری یادآور شد: در چنین نگاه تمدنی، خالی شدن خیابان از گفتمان باعث سردرگمی مردم میشود. باید ببینیم مردم در شب اول برای چه به خیابان آمدند و امروز در شب شصت و چهارم اگر بپرسیم چرا میآیند و چه میخواهند، پاسخ آنها چه خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه بقای آمریکا در منطقه موجب تداوم درگیریها خواهد بود، ادامه داد: اگر مردم ندانند چه میخواهند این حرکت دو ماهه و همت زنان و مردان و خونهای مطهر شهدا از بین میرود و گفتمان مردم باید این باشد که جز اخراج آمریکا از منطقه خواسته ملت ایران نیست.
