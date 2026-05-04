۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

فرماندار تنگستان: فعال شدن شرکت‌ها و کارگاه ها تسریع شود

بوشهر- فرماندار تنگستان بر پیگیری تسریع برای آغاز به‌کار شرکت‌ها وکارگاه های آسیب دیده از جنگ تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح دوشنبه در بازدید از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته کار و کارگر و گرامیداشت تلاش‌ها و زحمات کارگران، اظهار کرد: کارگران ستون‌های واقعی تولید و پیشرفت هستند و زحمات آنان در کنار سایر ظرفیت‌های شهرستان، زمینه‌ساز رشد اقتصادی و اجتماعی است.

فرماندار همچنین با اشاره به نقش پررنگ قشر کارگر در شرایط مختلف، از ایثار و تلاش کارگران تقدیر کرد و گفت: امنیت و نشاط کاری، نتیجه همت و مسئولیت‌پذیری کارگران و حمایت‌های مؤثر دستگاه‌های مربوطه است.

وی با بیان اینکه در جنگ اخیر برخی اقشار آسیب‌پذیر از جمله کارگران لطمه دیدند، ادامه داد: لازم است تدابیری اندیشیده شود تا از یک سو پیگیری‌های حمایتی برای کارگران آسیب‌دیده انجام گیرد و از سوی دیگر، زمینه برای بازگشت سریع‌تر فعالیت‌ها و احیای روند تولید فراهم شود.

فرماندار تاکید کرد: موضوع کار تنها مختص کارگران نیست و برای حل مؤثر مشکلات حوزه کار، باید همزمان به حقوق و نقش کارفرمایان نیز توجه شود.

وی گفت: کارگر و کارفرما در یک زنجیره تولید قرار دارند؛ اگر یکی دچار وقفه و آسیب شود، دیگری هم دچار چالش می‌شود، بنابراین باید راهکاری عملی طراحی شود تا هم حمایت از نیروی کار جدی باشد و هم شرکت‌ها و کارگاه‌ها هرچه سریع‌تر بتوانند چرخه فعالیت خود را از سر بگیرند.

در پایان این بازدید، فرماندار ضمن ابراز امیدواری برای تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و اداره کار، خواستار پیگیری دقیق‌تر امور مرتبط با اشتغال، رسیدگی به مطالبات و تسهیل روند خدمت‌رسانی به جامعه کارگری شد.

