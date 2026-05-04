به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح دوشنبه در بازدید از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته کار و کارگر و گرامیداشت تلاش‌ها و زحمات کارگران، اظهار کرد: کارگران ستون‌های واقعی تولید و پیشرفت هستند و زحمات آنان در کنار سایر ظرفیت‌های شهرستان، زمینه‌ساز رشد اقتصادی و اجتماعی است.

فرماندار همچنین با اشاره به نقش پررنگ قشر کارگر در شرایط مختلف، از ایثار و تلاش کارگران تقدیر کرد و گفت: امنیت و نشاط کاری، نتیجه همت و مسئولیت‌پذیری کارگران و حمایت‌های مؤثر دستگاه‌های مربوطه است.

وی با بیان اینکه در جنگ اخیر برخی اقشار آسیب‌پذیر از جمله کارگران لطمه دیدند، ادامه داد: لازم است تدابیری اندیشیده شود تا از یک سو پیگیری‌های حمایتی برای کارگران آسیب‌دیده انجام گیرد و از سوی دیگر، زمینه برای بازگشت سریع‌تر فعالیت‌ها و احیای روند تولید فراهم شود.

فرماندار تاکید کرد: موضوع کار تنها مختص کارگران نیست و برای حل مؤثر مشکلات حوزه کار، باید همزمان به حقوق و نقش کارفرمایان نیز توجه شود.

وی گفت: کارگر و کارفرما در یک زنجیره تولید قرار دارند؛ اگر یکی دچار وقفه و آسیب شود، دیگری هم دچار چالش می‌شود، بنابراین باید راهکاری عملی طراحی شود تا هم حمایت از نیروی کار جدی باشد و هم شرکت‌ها و کارگاه‌ها هرچه سریع‌تر بتوانند چرخه فعالیت خود را از سر بگیرند.

در پایان این بازدید، فرماندار ضمن ابراز امیدواری برای تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و اداره کار، خواستار پیگیری دقیق‌تر امور مرتبط با اشتغال، رسیدگی به مطالبات و تسهیل روند خدمت‌رسانی به جامعه کارگری شد.