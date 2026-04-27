  1. استانها
  2. بوشهر
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

فرماندار دشتی: مطالبات کارگران با جدیت دنبال و پیگیری شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: مطالبات کارگران زحمتکش باید با جدیت دنبال و پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در بازدید از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دشتی با تبریک هفته کار و کارگر از تلاش‌های کارکنان این اداره در پیگیری امور کارگران و ارائه خدمات به جامعه کارگری تقدیر کرد.

فرماندار دشتی در این بازدید ضمن حضور در بخش‌های مختلف اداره، با کارکنان این مجموعه گفت‌وگو کرد و در جریان روند خدمات‌رسانی و فعالیت‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف قرار گرفت.

مقاتلی بر ضرورت توجه جدی به مسائل و مشکلات کارگران تأکید کرد و گفت: مطالبات این قشر زحمتکش باید با جدیت دنبال و پیگیری شود.

وی همچنین با تأکید بر حمایت از واحدهای تولیدی، صیانت از حقوق کارگران را امری ضروری دانست و افزود: بر اساس تاکید دولت چهاردهم لازم است حمایت از تولید و حفظ حقوق کارگران به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار دشتی نقش کارگران را در چرخه اقتصاد بسیار اثرگذار دانست و اظهار کرد: کارگران از ارکان مهم توسعه اقتصادی هستند و توجه به مسائل و معیشت آنان از اولویت‌های مهم محسوب می‌شود.
وی همچنین بر تقویت تشکل های صنفی و حمایت از تشکیل این مجموعه ها در سطح شهرستان و در حوزه های مختلف کارگری تاکید کرد.

کد مطلب 6812665

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

