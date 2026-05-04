افتتاح ۱۲.۵ کیلومتر از کنارگذر غربی قم با حضور وزیر راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به این استان، صبح دوشنبه بخشی از پروژه کلان کنارگذر غربی قم با عنوان آزادراه شهید سلیمانی به طول ۱۲.۵ کیلومتر افتتاح و به شبکه راه‌های کشور افزوده شد.



این مسیر از محدوده کیلومتر ۱۱ محور قدیم قم–تهران آغاز شده و تا تقاطع محور جعفریه در غرب استان امتداد می‌یابد.



این بخش از پروژه با اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان احداث شده و به عنوان یکی از قطعات مهم در ساماندهی ترافیک عبوری، نقش قابل توجهی در هدایت جریان ترانزیتی خارج از محدوده شهری قم ایفا خواهد کرد.



همزمان با این بهره‌برداری، عملیات اجرایی ساخت ۶۶ کیلومتر از آزادراه قم–سلفچگان–راهجرد نیز با اعتباری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان آغاز شد.



تکمیا این طرح، پیوستگی شبکه آزادراهی منطقه را ارتقا داده و ظرفیت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری را تقویت می‌کند.



پروژه آزادراه شهید سلیمانی که به عنوان کنارگذر غربی قم شناخته می‌شود، در مجموع به طول ۱۱۰ کیلومتر طراحی شده و اجرای آن در قالب سه فاز برنامه‌ریزی شده است.



این محور از جمله طرح‌های زیرساختی مهم کشور محسوب می‌شود که با هدف اتصال آزادراه قم–تهران به محور سلفچگان و اراک تعریف شده است.



عملیات اجرایی این مسیر راهبردی از تیرماه سال ۱۳۹۹ آغاز شده و تأمین مالی آن با مشارکت ۷۰ درصدی بخش خصوصی و شبکه بانکی و ۳۰ درصدی دولت در حال انجام است؛ مدلی که بیانگر بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترکیبی برای پیشبرد پروژه‌های کلان عمرانی است.



کنارگذر غربی قم بخشی از کریدور مهم «دریا به دریا» به شمار می‌رود، مسیری در حدود ۹۵۰ کیلومتر که با هدف اتصال مناطق شمالی و جنوبی کشور طراحی شده و تکمیل آن می‌تواند نقش بسزایی در تسهیل حمل‌ونقل، کاهش زمان سفر و ارتقای شاخص‌های ترانزیتی ایفا کند.



با بهره‌برداری تدریجی از این پروژه، انتظار می‌رود علاوه بر کاهش ترافیک سنگین درون‌شهری قم، ایمنی تردد نیز افزایش یافته و زیرساخت‌های ارتباطی کشور در یکی از محورهای حیاتی تقویت شود.