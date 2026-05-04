۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

کشف ۴۵ هزار لیتر روغن موتور احتکاری در قزوین

قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف بیش از ۴۵ هزار لیتر روغن موتور احتکارشده در بازرسی از یک واحد تولیدی در شهرستان البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای مقابله با مخلان اقتصادی و جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی و ضروری در شرایط کنونی کشور، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری پلیس آگاهی شهرستان البرز، با اقدامات فنی و تحقیقات میدانی از نگهداری مقادیر زیادی روغن موتور خودرو در یکی از واحدهای تولیدی در این شهرستان مطلع شدند و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به همراه نمایندگان صمت و تعزیرات حکومتی به آدرس مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل، ۴۵ هزار و ۶۷۴ لیتر روغن احتکارشده که در سامانه جامع تجارت ثبت نشده بود، به ارزش تقریبی ۲۷۰ میلیارد ریال کشف کردند، تصریح کرد: در این راستا یک نفر با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان با تأکید بر اینکه هدف محتکران و مفسدان اقتصادی از احتکار کالاها، ارزاق و دیگر نیازمندی‌های مردم، چیزی جز ضربه زدن به اقتصاد کشور، منفعت‌طلبی و سوءاستفاده از نیاز مصرف‌کنندگان نیست، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود را درباره فعالیت‌های سودجویانه و غیرقانونی این افراد از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

    • مجتبی IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      گردنشونو بزنید.

