کشف ۴۵ هزار لیتر روغن موتور احتکاری در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای مقابله با مخلان اقتصادی و جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی و ضروری در شرایط کنونی کشور، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری پلیس آگاهی شهرستان البرز، با اقدامات فنی و تحقیقات میدانی از نگهداری مقادیر زیادی روغن موتور خودرو در یکی از واحدهای تولیدی در این شهرستان مطلع شدند و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به همراه نمایندگان صمت و تعزیرات حکومتی به آدرس مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل، ۴۵ هزار و ۶۷۴ لیتر روغن احتکارشده که در سامانه جامع تجارت ثبت نشده بود، به ارزش تقریبی ۲۷۰ میلیارد ریال کشف کردند، تصریح کرد: در این راستا یک نفر با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان با تأکید بر اینکه هدف محتکران و مفسدان اقتصادی از احتکار کالاها، ارزاق و دیگر نیازمندی‌های مردم، چیزی جز ضربه زدن به اقتصاد کشور، منفعت‌طلبی و سوءاستفاده از نیاز مصرف‌کنندگان نیست، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود را درباره فعالیت‌های سودجویانه و غیرقانونی این افراد از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.