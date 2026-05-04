افزایش تنش در خلیج فارس؛ هشدار انگلیس درباره تحرکات دریایی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان تجارت دریایی انگلیس، این سازمان اعلام کرد که از خدمه چندین شناور در محدوده رأسالخیمه امارات گزارشی دریافت شده مبنی بر اینکه از طریق بیسیم دریایی (VHF) به آنها دستور داده شده تا لنگرگاههای خود را ترک کنند.
بر اساس دادههای ردیابی دریایی، پس از گذشت چند ساعت، تعداد زیادی از کشتیها از بندر رأسالخیمه فاصله گرفته و عملاً این بندر از حضور شناورهای مختلف خالی شده است. گزارشها حاکی است برخی از کشتیها مسیر خود را به سمت دیگر بنادر امارات تغییر دادهاند.
همچنین شب گذشته سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک نفتکش در نزدیکی بندر فجیره هدف پرتابهای قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، به نظر میرسد نفتکش یادشده بدون توجه به هشدارهای نیروهای مسلح در حال عبور از تنگه هرمز بوده است.
به طور کلی، از شامگاه گذشته سطح تنشها در تنگه هرمز و خلیج فارس افزایش یافته و در همین راستا، رئیسجمهور آمریکا مدعی شده است که از صبح دوشنبه چهارم می (۱۴ اردیبهشت) عملیات بازگشایی تنگه هرمز را آغاز خواهد کرد؛ اقدامی که از منظر کارشناسان میتواند موجب تشدید تنشها در منطقه شود.
