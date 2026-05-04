فرانسه: تنها راه بازگشایی تنگه هرمز توافق ایران و آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفت: در روزی که ما در حال هماهنگی با ۵۰ طرف دیگر برای دستیابی به یک راهکار در خصوص تنگه هرمز بودیم ترامپ طرح خود را اعلام کرد.

وی اضافه کرد: تنها راه برای بازگشایی تنگه هرمز و عبور دائمی کشتی ها در این منطقه توافق و تفاهم میان ایران و آمریکا است.

ماکرون تصریح کرد: امیدواریم تنگه مذکور از طریق توافق و تفاهم میان ایران و آمریکا بازگشایی شود.

ماکرون با ابراز شک و تردید نسبت به موفقیت طرح آمریکا گفت که چارچوب این طرح نامشخص است. وی همچنین مشارکت فرانسه در این طرح را بعید دانست.

لازم به ذکر است که فرانسه پیشتر اعلام کرده بود در طرح ترامپ مشارکت نخواهد کرد.