۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

فرانسه: تنها راه بازگشایی تنگه هرمز توافق ایران و آمریکا است

رئیس جمهور فرانسه تنها راه بازگشایی تنگه هرمز را توافق میان ایران و آمریکا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفت: در روزی که ما در حال هماهنگی با ۵۰ طرف دیگر برای دستیابی به یک راهکار در خصوص تنگه هرمز بودیم ترامپ طرح خود را اعلام کرد.

وی اضافه کرد: تنها راه برای بازگشایی تنگه هرمز و عبور دائمی کشتی ها در این منطقه توافق و تفاهم میان ایران و آمریکا است.

ماکرون تصریح کرد: امیدواریم تنگه مذکور از طریق توافق و تفاهم میان ایران و آمریکا بازگشایی شود.

ماکرون با ابراز شک و تردید نسبت به موفقیت طرح آمریکا گفت که چارچوب این طرح نامشخص است. وی همچنین مشارکت فرانسه در این طرح را بعید دانست.

لازم به ذکر است که فرانسه پیشتر اعلام کرده بود در طرح ترامپ مشارکت نخواهد کرد.

    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      تنگه هرمز همیشه تحت مدیریت ایران باقی خواهد ماند آمریکای جنایتکار ۱۰ ماده‌ای ایران را در آتش‌بس انجام نداده است و قبول نکرده است ۱- عدم تجاوز ۲- استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز ۳- پذیرش غنی سازی ۴- رفع همه تحریم های اولیه ۵- رفع همه تحریم های ثانویه ۶- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای امنیت ۷- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای حکام ۸- پرداخت خسارت ایران ۹- خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه ۱۰- توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان.
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      ترامپ جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است. نتانیاهو جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است. جهان به خاطر جنایت های آمریکا و اسرائیل در حال نابودی است
    • IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار مرتکب جنایتکار جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید فوری و سریع در دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات شود. نیروی دریایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار مرتکب جنایتکار جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید فوری و سریع در دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات شود.

