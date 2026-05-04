به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان اسلام‌آبادغرب از اجرای طرح ضربتی مقابله با سرقت در این شهرستان و نتایج حاصل از آن خبر داد.

سرهنگ حیدر حق‌جویان اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش امنیت عمومی و برخورد با سارقان، به مدت ۲۴ ساعت در مناطق جرم‌خیز شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۵۸ فقره انواع سرقت کشف و ۱۱ نفر از سارقان و مالخران حرفه‌ای در عملیات‌های جداگانه شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی اسلام‌آبادغرب تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی کشف شد که ارزش آن‌ها بر اساس نظر کارشناسان به حدود ۲۵ میلیارد ریال می‌رسد.

حق‌جویان با اشاره به اقدامات قضایی انجام شده گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله با سرقت تأکید کرد و افزود: پلیس با جدیت، پاکسازی مناطق آلوده و برخورد با مجرمان را در دستور کار دارد.