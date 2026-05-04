کاظمی: مدارس دولتی نباید شهریه دریافت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم «سپاس معلم» صبح امروز با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و جمعی از معلمان نمونه کشوری در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به اهمیت تلاش‌های فرهنگی و آموزشی معلمان، از آنان به عنوان «گل‌های سرسبد آموزش و پرورش» یاد کرد و گفت: ادای احترام به معلمان نمونه و جامعه بزرگ تعلیم و تربیت کشور، افتخار ماست.

وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب و حمایت مسئولان کشور از آموزش و پرورش افزود: راهبردهای ارزشمند رهبر انقلاب در حوزه تعلیم و تربیت، مسیر حرکت آموزش و پرورش را روشن می‌کند و ما باید این مسیر را دنبال کنیم.

کاظمی همچنین از حمایت‌های رئیس‌جمهور ، رئیس مجلس شورای اسلامی، و دیگر مسئولان تقدیر کرد و به یاد شهیدان معلم، از جمله حسین بابری، اشاره نمود که با ایثار و فداکاری خود، درس‌های ارزشمندی به دانش‌آموزان آموختند.

وی در ادامه تأکید کرد: امسال سالی سخت برای ما بود، اما معلمان نمونه با عشق و تلاش خود، الهام‌بخش نظام تعلیم و تربیت کشور هستند و باید هر کلاس درس به یک پایگاه فرهنگی و جبهه بزرگ تبدیل شود که معلمان فرماندهان اصلی این مسیر هستند.

علیرضا کاظمی با اشاره به حضور گسترده معلمان و دانش‌آموزان در سراسر کشور گفت: در هر جای ایران که برویم، فعالیت‌های میدانی فرهنگی را می‌بینیم. مهم‌ترین وظیفه ما علاوه بر استمرار آموزش، حضور فعال در این میدان فرهنگی است.

وی تأکید کرد : معاونان پرورشی، مربیان و معلمان وظیفه دارند این نبرد فرهنگی را مدیریت کنند .

کاظمی افزود: ما به معلمان و دانش‌آموزان خود درود می‌فرستیم و پیمان می‌بندیم که راه شهدا و رهبری انقلاب را ادامه دهیم.

مسئولیت سنگین معلمان نمونه

وزیر آموزش و پرورش درباره معلمان نمونه استانی و ملی گفت: این معلمان امروز پرچم‌داران آموزش و پرورش هستند و مسئولیت سنگینی بر دوش دارند. آن‌ها باید الگوی رفتاری، علمی و حرفه‌ای برای دانش‌آموزان و سایر معلمان باشند.

وی همچنین از مدیران کل کشور خواست تا از این معلمان در جلسات تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری استفاده کنند تا ظرفیت‌های علمی و تجربیات ارزشمندشان به ارتقای نظام تعلیم و تربیت کمک کند.

دستاوردهای آموزش و پرورش در سال گذشته

کاظمی با اشاره به عملکرد آموزش و پرورش در سال گذشته، دستاوردهای کلیدی این وزارتخانه را به شرح ذیل اعلام کرد:

تکمیل مراحل پایانی ترمیم سند تحول بنیادین و آماده‌سازی برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی

صدور ۸۵ هزار مجوز استخدامی برای معلمان و ارتقای بیش از ۲۳۰ هزار رتبه شغلی

پرداخت مطالبات شش ماهه معلمان و به‌روز کردن شاخص‌های آموزشی

توسعه فعالیت‌های پرورشی، تربیت بدنی و محتوای آموزشی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین

افزایش ضریب پوشش پیش‌دبستانی از ۴۳ درصد به حدود ۷۲ درصد

اصلاح ساختار مدارس و تقویت مشارکت مردمی

نتایج نهایی آزمون استخدامی سرایداران فردا اعلام می‌شود

وزیر آموزش وپرورش از استخدام ۸۵ هزار نیرو در این وزارتخانه خبر داد و گفت: با این اقدام توانستیم تا حدودی کمبودها را پوشش دهیم. فردا نیز نتایج نهایی آزمون استخدامی سرایداران اعلام می‌شود.

مدارس دولتی نباید شهریه دریافت کنند

کاظمی با تاکید بر رایگان بودن تحصیل در مدارس دولتی، تاکید کرد: مدارس دولتی نباید در زمان ثبت نام از والدین شهریه دریافت کنند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از برنامه کاهش تنوع مدارس دولتی و ایجاد نظام هیئت امنایی برای مدارس خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های محلی، معلمان و اولیا به اداره مدارس کمک می‌کنند و هیچ هزینه‌ای از مردم دریافت نخواهد شد.

وی افزود : این اقدام مطابق با پیام رهبر انقلاب و با هدف تقویت عدالت آموزشی و مشارکت همگانی در نظام تعلیم و تربیت انجام می‌شود.

کاظمی درباره آموزش و توانمندسازی معلمان تأکید کرد: توانمندسازی معلمان محور اصلی برنامه‌های ماست و تلاش می‌کنیم شرایط مناسب برای خدمت آنان در سراسر کشور فراهم شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از همه دست‌اندرکاران آموزش و پرورش، اظهار امیدواری کرد که این برنامه‌ها موجب ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و تقویت جایگاه معلمان در جامعه شود.