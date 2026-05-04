امیر یونسیان مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه در طول سال‌های اخیر، شاهد تحولات شتابان و شگرفی در حوزه فناوری بوده‌ایم، اظهار کرد: مرزهای علم و فناوری پیوسته در حال جابجایی است، فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و کوانتوم با سرعتی باورنکردنی در حال پیشرفت هستند و اقتصاد جهانی نیز به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و ارزش‌آفرینی مبتنی بر نوآوری در حرکت است.

مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان با بیان این مطلب که در چنین فضایی، ابزارها و سیاست‌گذاری‌های حمایتی ما نیز باید تکامل یابند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای روز باشند، افزود: به‌روزرسانی فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان یکی از اقدامات ضروری در زیست‌بوم فناوری کشور است؛ زیرا همانطور که عنوان شد سرعت تحولات فناورانه در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که بسیاری از تعاریف، شاخص‌ها و دسته‌بندی‌های قبلی دیگر پاسخگوی نیازهای روز بازار و صنعت نبودند.

وی ادامه داد: آخرین نسخه این فهرست در سال ۱۴۰۰ تدوین شده بود و با توجه به تغییرات گسترده در فناوری‌های نو، رشد تعداد شرکت‌ها و پیچیده‌تر شدن زنجیره‌های ارزش، بازنگری آن اجتناب‌ناپذیر شد. نسخه فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان ۱۴۰۴ صرفاً یک ویرایش محتوایی نیست؛ بلکه یک بازآفرینی ساختاری و عملکردی محسوب می‌شود.

به گفته یونسیان هدف از این اقدام این بوده است که این فهرست را از یک ابزار صرفاً ارزیابی، به یک نقشه راه ملی فناوری تبدیل کنیم. نقشه‌ای که نه تنها شرکت‌ها را بهتر شناسایی کند، بلکه بتواند مسیر توسعه فناوری، سرمایه‌گذاری و حمایت‌های هدفمند را نیز روشن سازد.

مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان با بیان اینکه در تدوین این نسخه، چهار رویکرد اصلی مد نظر قرار گرفته است، تصریح کرد: نخستین رویکرد انسجام‌بخشی و بازتنظیم سرفصل‌ها با هدف کاهش هم‌پوشانی‌ها و ایجاد دسته‌بندی‌های منطقی‌تر بر اساس منطق زنجیره ارزش فناوری و دومین رویکرد حذف اقلام ناشی از رسوب فناوری تمرکز بر فناوری‌های پیشرفته و ارزش‌آفرین، و کنار گذاشتن مواردی که به تولید انبوه و عمومی رسیده‌اند، بوده است.

یونسیان سومین رویکرد را افزودن محصولات و خدمات نوظهور و بین‌رشته‌ای و ورود هوشمندانه به حوزه‌های آینده‌ساز مانند هوش مصنوعی، بیوانفورماتیک، مواد نوین، امنیت داده و ... عنوان کرد و گفت: طراحی ساختار زنجیره‌ای و قابلیت‌محور ایجاد امکانی برای تحلیل شکاف‌های فناورانه و طراحی سیاست‌های کلان و بسته‌های حمایتی هدفمند، چهارمین رویکرد در تدوین نسخه جدید فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که این بازنگری، حاصل ماه‌ها تلاش، پژوهش عمیق و مشارکت فعال صدها متخصص برجسته از دانشگاه، صنعت و مراکز تحقیقاتی کشور بوده و نتیجه آن سندی جامع و کاربردی است که می‌تواند به عنوان یک راهنمای ملی برای ارزیابی دقیق‌تر، شفافیت بیشتر و هدایت اثربخش‌تر حمایت‌ها عمل کند.

مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان ضمن اشاره به اینکه ما معتقدیم فهرست ۱۴۰۴، گامی مهم در راستای تبدیل علم به ثروت، تقویت توانمندی‌های فناورانه کشور و ارتقاء جایگاه ایران در عرصه نوآوری جهانی خواهد بود، گفت: این سند، بستری را فراهم می‌آورد تا بتوانیم با دقت بیشتری ظرفیت‌های واقعی خود را بشناسیم، سرمایه‌گذاری‌ها را در مسیر درست هدایت کنیم و نوآوری را به موتور محرک توسعه اقتصادی کشور تبدیل نماییم.