ساماندهی «گلستانکوه» برای میزبانی شایسته گردشگران ضروری است

جواد نادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه شورای گردشگری شهرستان خوانسار اظهار کرد: این نشست به دبیری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با محوریت بررسی روند اجرای طرح منطقه نمونه گردشگری گلستانکوه و همچنین هماهنگی برای تسهیل حضور گردشگران برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه روند پیشرفت پروژههای گردشگری شهرستان و چالشهای احتمالی در مسیر اجرای طرحها مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی مرتبط برای رفع موانع و تسریع در آمادهسازی زیرساختها تأکید شد.
معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری خوانسار ادامه داد: در این نشست همچنین درباره اقدامات لازم برای ارائه خدمات مناسب به گردشگران و آمادگی دستگاههای اجرایی جهت میزبانی شایسته از مسافران بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
نادی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری گلستانکوه بیان کرد: این منطقه بهعنوان یکی از جاذبههای مهم طبیعی شهرستان، قابلیت بالایی در جذب گردشگر و ایجاد رونق اقتصادی دارد و برنامهریزیها بهگونهای انجام میشود که در کنار توسعه گردشگری، حفاظت از لالههای واژگون نیز بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: اجرای اصولی و پایدار طرح منطقه نمونه گردشگری گلستانکوه، نیازمند برنامهریزی دقیق، همکاری دستگاههای اجرایی و اطلاعرسانی مناسب به گردشگران است تا ضمن صیانت از این میراث طبیعی، تجربهای مطلوب و ایمن برای بازدیدکنندگان فراهم شود.
