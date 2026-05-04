ساماندهی «گلستانکوه» برای میزبانی شایسته گردشگران ضروری است

جواد نادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه شورای گردشگری شهرستان خوانسار اظهار کرد: این نشست به دبیری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با محوریت بررسی روند اجرای طرح منطقه نمونه گردشگری گلستانکوه و همچنین هماهنگی برای تسهیل حضور گردشگران برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه روند پیشرفت پروژه‌های گردشگری شهرستان و چالش‌های احتمالی در مسیر اجرای طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای رفع موانع و تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌ها تأکید شد.

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری خوانسار ادامه داد: در این نشست همچنین درباره اقدامات لازم برای ارائه خدمات مناسب به گردشگران و آمادگی دستگاه‌های اجرایی جهت میزبانی شایسته از مسافران بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

نادی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری گلستانکوه بیان کرد: این منطقه به‌عنوان یکی از جاذبه‌های مهم طبیعی شهرستان، قابلیت بالایی در جذب گردشگر و ایجاد رونق اقتصادی دارد و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام می‌شود که در کنار توسعه گردشگری، حفاظت از لاله‌های واژگون نیز به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: اجرای اصولی و پایدار طرح منطقه نمونه گردشگری گلستانکوه، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، همکاری دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی مناسب به گردشگران است تا ضمن صیانت از این میراث طبیعی، تجربه‌ای مطلوب و ایمن برای بازدیدکنندگان فراهم شود.