کشف واحدهای غیرمجاز تولید سوسیس و کالباس در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جوادی مدیرکل استاندارد استان البرز، با اشاره به افزایش نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی در اداره کل استاندارد، از شناسایی و برخورد با دو واحد تولیدی غیرمجاز سوسیس و کالباس در استان خبر داد. در پی این بازرسی‌ها، محصولات فاقد استاندارد این واحدها از عرضه منع شده و اقدامات قانونی لازم علیه آنها صورت گرفته است.

جوادی همچنین اعلام کرد که در جریان این بازرسی‌ها، یک نوع همبرگر غیراستاندارد نیز از بازار استان جمع‌آوری و از چرخه مصرف خارج شده است.

مدیرکل استاندارد البرز با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان ملی استاندارد، آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوطه است، خاطرنشان کرد: با تخصیص بودجه، اقدام به خرید و آزمون اقلام پرمصرف شهروندان در سطح بازار کرده و نتایج را به مراجع ذی‌صلاح منعکس کردیم.

جوادی از خرید و نمونه‌برداری ۴۰ قلم کالای پرمصرف دیگر مانند چای سیاه، خرما، کشک، زعفران، گلاب، شیر، کره سنتی و کنجد مورد مصرف در نانوایی‌ها خبر داد و افزود: تمامی این اقلام در آزمون‌های مربوطه با استانداردهای ملی مطابقت داشته‌اند.