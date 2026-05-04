باید هرچه زودتر رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز تعیین و ابلاغ شود

احمد راستینه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی و تصویب رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که این روزها ما در مجلس شورای اسلامی به دنبال آن هستیم، تشکیل هرچه سریع‌تر صحن علنی مجلس است.

وی ادامه داد: یکی از دلایل اصرار ما بر تشکیل سریع صحن علنی مجلس، ضرورت‌های ویژه‌ای است که امروز کشور با آن روبروست؛ از جمله تعیین رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگرچه هم‌اکنون خلأ قانونی در اعمال مدیریت و حکمرانی خود بر تنگه هرمز نداریم، چرا که هم از قانون مدیریت جزایر و سواحل برخوردار هستیم و هم در حقوق بین‌الملل، حقوق کشورهای ساحلی در اعمال حکمرانی بر آبراه‌ها مورد تأکید قرار گرفته، اما به‌دلیل تحولات جدید ناشی از جنگ تحمیلی سوم، ضرورت دارد که هرچه سریع‌تر رژیم حقوقی تنگه هرمز در قالب قانون جدید به مسئولان کشوری ابلاغ شود.

سخنگوی فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی «طرح اقدام راهبردی برای مدیریت تنگه هرمز» در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به پایان رسیده و اکنون در انتظار اعلام وصول برای طرح در صحن علنی مجلس و رأی‌گیری نمایندگان است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز ما ناگزیر هستیم تا با ارائه پیام واضحی به جهانیان درباره تنگه هرمز، توهمات رئیس‌جمهور خودشیفته آمریکا را در این زمینه پایان ببخشیم. برای این منظور، نیازمند وضع قانون جدیدی هستیم که حکمرانی و حفظ حقوق و منافع ملی کشور در تنگه هرمز را تضمین کند؛ این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.