به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از سایت ۵۶۰ هکتاری نهضت ملی مسکن قم و در جمع خبرنگاران، با اشاره به وضعیت اجرای پروژه‌های مسکن در این استان اظهار کرد: طی یک تا دو سال گذشته، روند پیشرفت پروژه‌های مسکن ملی در قم به‌صورت محسوسی تسریع شده و بخش قابل توجهی از برنامه‌ها وارد مرحله اجرایی و تکمیلی شده‌اند.



وی با بیان اینکه سایت ۵۶۰ هکتاری قم یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سطح کشور محسوب می‌شود، افزود: حجم عملیات اجرایی در این مجموعه قابل توجه است و بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز در آن پیش‌بینی و تأمین شده است.



وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این سایت، زیرساخت‌های اصلی و خدمات زیربنایی تا حد زیادی فراهم شده و موارد محدود باقی‌مانده نیز با پیگیری‌های مستمر مسئولان استانی در حال رفع و تکمیل است.



صادق با تأکید بر رویکرد جامع در اجرای طرح‌های مسکن گفت: هدف صرفاً ساخت واحدهای مسکونی نیست، بلکه ایجاد مجموعه‌های سکونتی کامل با برخورداری از خدمات عمومی نظیر مراکز آموزشی، فضاهای مذهبی، خدماتی و دسترسی‌های مناسب در دستور کار قرار دارد.



وی افزود: تلاش بر این است که واحدهای مسکونی جدید در قالب شهرک‌های کامل و دارای زیرساخت‌های لازم برای زندگی پایدار طراحی و اجرا شوند تا پاسخگوی نیازهای واقعی متقاضیان باشند.



وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جایگاه استان قم در اجرای طرح‌های مسکن ملی تصریح کرد: این استان در حوزه‌هایی همچون واگذاری زمین، تکمیل و ساخت واحدهای مسکونی، ایجاد خدمات پشتیبانی سکونت و همچنین رسیدگی به بافت‌های فرسوده، از استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود.



صادق مالواجرد همچنین با اشاره به بازدید از یکی از مناطق آسیب‌دیده در پردیسان قم گفت: در این منطقه که بخشی از آن در جریان حوادث اخیر دچار آسیب شده بود، عملیات بازسازی با پیگیری‌های مسئولان استانی در حال انجام است و روند ترمیم واحدهای مسکونی با جدیت دنبال می‌شود.



وی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای بدون وقفه پروژه‌های عمرانی و مسکن اظهار داشت: مجموعه وزارت راه و شهرسازی تلاش دارد هیچ‌یک از پروژه‌های در دست اجرا، به‌ویژه در حوزه مسکن ملی، بدون وقفه و با حداکثر سرعت و دقت به سرانجام برسد.